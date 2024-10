Trotz der intensiven Niederschläge auf Mallorca in den vergangenen Tagen füllen sich die beiden Stauseen Gorg Blau und Cúber nicht. Die Reserven haben sich laut Emaya, dem städtischen Reinigungsbetrieb von Palma, nur unmerklich von 25,86 Prozent auf 27,33 Prozent erhöht. Damit bleibt die Trinkwassersituation angespannt.

Was die beiden Gewässer angeht, die die Balearen-Hauptstadt mit Trinkwasser versorgen, so hat sich die Menge im Cúber-See sogar verringert, und zwar von 31,74 Prozent am 21. Oktober auf 30,61 Prozent am 28. Oktober. im Gorg Blau stieg die Kapazität von 22,16 auf 25,26 Prozent.

Angesichts der Situation steht die Frage im Raum, ob das Trinkwasser in Palma wie in anderen Insel-Gemeinden rationiert werden soll. Emaya teilte der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" mit, dass momentan nicht daran gedacht wird.

Damit sich die Stauseen wieder füllen, ist länger anhaltender Regen vonnöten. Was in den vergangenen Tagen vom Himmel kam, war eher kurz und heftig. Experten zufolge trägt dies eher nicht dazu bei, eine angespannte Trinkwasserlage zu entspannen.