Ein einziges Radargerät hat dazu geführt, dass die Anzahl der Bußgelder für Verkehrsdelikte auf Mallorca innerhalb kürzester Zeit dreimal so hoch geworden ist. Dieses Blitzergerät befindet sich auf der Autobahn MA-13, die von Palma nach Port d'Alcúdia führt, in Höhe von Kilometer 16. Es handelt sich um ein fest installiertes Gerät, das sich durch seine hohe Effizienz bei der Erfassung von Verkehrsverstößen auszeichnet. Laut der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ist es somit die aktivste Radarfalle der gesamten Baleareninsel im Jahr 2024.

Nach Informationen der spanischen Verkehrsbehörde DGT hat der genannte Blitzer allein in der ersten Jahreshälfte bereits 2223 Verkehrsverstöße registriert. Das zweitaktivste Radargerät auf Mallorca befindet sich auf der MA-5120 und hat in den ersten sechs Monaten des Jahres bereits 1.200 Geschwindigkeitsüberschreitungen aufgezeichnet, was den Zahlen von 2023 ähnelt.

Allerdings hält ein anderer Blitzer auf der Nachbarinsel Ibiza den Rekord für die gesamten Balearen. Dieser befindet sich auf der EI-600, der Schnellstraße Eivissa zwischen Ibiza-Stadt und Sant Antoni, und hat bereits 35.000 Bußgelder verhängt.

Auf Mallorca gibt es insgesamt 37 Radargeräte, darunter 14 fest installierte und 23 mobile. Auf der Autobahn MA-13 sind die meisten Radargeräte zu finden, nämlich drei feste und zwei mobile. Dies hat dazu geführt, dass auf dieser Strecke zwischen Palma und La Puebla auch die meisten Bußgelder verhängt wurden, insgesamt 2.223. Dennoch gehören die Balearischen Inseln zu den autonomen Gemeinschaften in Spanien mit den wenigsten Blitzern.