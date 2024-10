Ein deutsches Urlauberpaar auf Mallorca ist ausgeraubt worden – während es in der Ferienwohnung vor dem Fernseher saß. Die Diebe erbeuteten bei dem Einbruch Wertgegenstände in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Vorfall hat sich am Montag, 28. Oktober, in Cala Rajada im Osten der Insel ereignet. Frank und Iris aus Nordrhein-Westfalen haben dem Mallorca Magazin ihre Geschichte erzählt. "Sowas haben wir in 30 Jahren Mallorca nicht erlebt", sagt der 60-Jährige voller Fassungslosigkeit.

Am Abend des 28. Oktober war das deutsche Paar gerade wieder in die Ferienwohnung gekommen. Die beiden machten es sich vor dem Fernseher gemütlich und ahnten nichts Böses. Die Haustüre war nicht abgeschlossen, gibt Frank zu: "Das haben wir nie nötig gehabt. Wir kommen seit 1997 viermal im Jahr nach Mallorca und haben uns immer sicher gefühlt." Die Diebe müssen sich in die Wohnung geschlichen haben: "Es muss innerhalb von Sekunden passiert sein. Wir haben nichts gehört." Ähnliche Nachrichten "Gutaussehendes Paar": Taschendiebe an Promenade von bei Deutschen beliebtem Urlaubsort unterwegs Mehr ähnliche Nachrichten Kurz darauf stellten die Mallorca-Urlauber fest, dass zahlreiche Wertgegenstände weg waren: eine limitierte Armanduhr im Wert von 600 Euro, zwei Portemonnaies mit mehreren hunderten Euro Bargeld sowie Geld- und Kreditkarten. Umgehend informierten die deutschen Urlauber die Lokalpolizei von Cala Rajada. Die Beamten rückte an und nahmen den Fall auf, kurz darauf fuhren sie auch den Strand ab. "Mein Portemonnaie wurde gefunden, wenigstens habe ich meinen Personalausweis und meine Krankenkasse wieder", erzählt das Opfer Frank mit einem müden Lachen. Kurz darauf sei mit seiner geklauten Bankkarte ein Einkauf über 3,90 Euro getätigt worden, sagt der Deutsche. Er sei in zwei Kioske an der Promenade von Cala Rajada gegangen. "Eine Verkäuferin erzählte mir, dass zwei polizeibekannte Jugendliche zu dem Zeitpunkt der Abbuchung dort einkaufen waren." Die beiden sollen 12 und 13 Jahre alt und für Diebstähle und Einbrüche in dem Ort berüchtigt sein. Mit diesen Erkenntnissen habe sich der Beklaute auch noch einmal an die Polizei gewendet. "Meine Hoffnung ist, dass die Diebe mithilfe der Aufnahmen der Überwachungskameras des Kiosks gefunden werden", meint Frank, der zum ersten Mal auf Mallorca etwas Negatives erlebt hat. In fast 30 Jahren Urlaub auf der Insel sei ihm und seiner Frau nie etwas passiert. Das Erlebte hat bei dem Paar Spuren hinterlassen. "Für uns sind die Leichtigkeit und die Unbefangenheit auf Mallorca weg." Jetzt warnt er auch andere Urlauber: "Passt auf eure Wertsachen auf!"