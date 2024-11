Am vergangenen Mittwoch hat die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca bekanntgegeben, eine Tiefgarage in der Straße Metge Josep Darder bauen zu werden. Die breite Allee liegt östlich der Plaça d'Espanya im Viertel Pere Garau nahe der U-Bahn-Haltestelle Jacint Verdaguer.

Der Bau und die Sanierung des betroffenen Gebiets wurden vom Verwaltungsrat des Rathauses beschlossen. Die Tiefgarage soll über 536 Stellplätze verfügen, fast 18 Millionen Euro kosten und im Sommer 2027 fertig sein.

Das Parkhaus wird sich über drei Etagen erstrecken und eine Gesamtfläche von fast 15.000 Quadratmetern haben. Von den Stellplätzen sind 16 für Elektrofahrzeuge und ebenso viele für Fahrzeuge mit eingeschränkter Mobilität vorgesehen. Von diesen 32 Stellplätzen wird ein einzelner sowohl für Elektroautos als auch gleichzeitig für Fahrzeuge mit eingeschränkter Mobilität ausgestattet sein.

Die Arbeiten sind Teil des Parkplatzplans, den die Stadtverwaltung noch vor Ende ihrer Amtszeit ausschreiben oder ausschreiben lassen will. Er sieht ein Budget von fast 50 Millionen Euro vor und, mehr als 1.300 Parkplätzen zu schaffen. Neben der Tiefgarage in der Straße Josep Darder Metge sind Parkflächen auf den Plätzen Mediterráneo und Progreso geplant. Die Fertigstellung des jetzt angekündigten Parkhauses hängt davon ab, wann die Ausschreibung erfolgt und die Arbeiten beginnen.

