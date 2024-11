Einst ein lebendiger Treffpunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen, liegt die traditionsreiche Bar Marítimo nun verlassen und dem Verfall preisgegeben am Paseo Marítimo. Seit Jahrzehnten galt das Lokal als einer der beliebtesten Orte der Stadt, bekannt für seine geschichtsträchtige Vergangenheit und seine unvergleichliche Atmosphäre. Heute jedoch zeugen nur noch Zäune und Bauschutt von dem, was einst ein Publikumsmagnet war.

Die Geschichte der Bar Marítimo begann 1951, als sie erstmals ihre Türen an einem Standort öffnete, wo heute das Hard Rock Café steht. Schon wenige Jahre später, 1954, zog die Bar an ihren endgültigen Platz unterhalb des Mühlenhügels Es Jonquet. Dort, in den Felsen gebaut, entwickelte sich das Lokal rasch zu einer Institution. Generationen von Gästen – von Familien bis zu prominenten Persönlichkeiten – fanden sich hier ein. Die malerische Terrasse mit Blick auf die Promenade war dabei ein besonderes Highlight und Treffpunkt vieler Stammgäste.

Aktuelle Aufnahme dessen, wo einmal die Bar Marítimo, zuletzt unter dem Namen "Nou Marítim", gewesen war.

Nach über 70 Jahren und vier verschiedenen Betreibern musste die Bar, die zuletzt unter dem Namen Nou Marítim geführt wurde, im Jahr 2022 ihre Pforten schließen. Heute ist das Gebäude hinter Absperrungen versteckt, die Spuren der Zeit sind deutlich sichtbar: Schotter und Baumaterialien blockieren den Eingang, die Terrasse liegt verwaist, wo einst ausgelassene Gespräche und das Klirren von Gläsern die Luft erfüllten.

Wo heute gebaut wird, befand sich früher die ikonische Terrasse der Bar Marítimo.

Ob das Lokal jemals wieder zum Leben erweckt wird, bleibt fraglich. Die zuständigen Behörden hüllen sich in Schweigen, was die Zukunft der Bar betrifft. Vor einer Entscheidung über das Schicksal des ikonischen Etablissements soll zunächst die umfassende Renovierung der angrenzenden Plaza de Santo Domingo de la Calzada abgeschlossen werden. Erst nach der Fertigstellung der Neugestaltung des Paseo Marítimo könnte es vielleicht Neuigkeiten zur Zukunft des Traditionslokals geben.

Während die Bar Marítimo auf eine mögliche Rückkehr wartet, bleibt ein weiteres historisches Juwel Palmas, das Hospital General, in Betrieb. In dem über 500 Jahre alten Krankenhaus, das von einem idyllischen Innenhof mit Orangenbäumen und einer Kapelle umgeben ist, werden noch heute Patienten versorgt. Die traditionsreiche Klinik, geschmückt mit Wandmalereien, bietet ein ebenso beeindruckendes Ambiente wie einst die Bar Marítimo – ein Relikt, das wie die berühmte Bar an die Vergangenheit Palmas erinnert.