Auf Mallorca sind erneut starke Regenfälle, Gewitter und Stürme angesagt. Deshalb hat der staatliche Wetterdienst Aemet für Mittwoch teilweise die Wetterwarnstufe Gelb herausgegeben und sie sogar im Laufe des Vormittags ausgeweitet. Sie gilt jetzt zwischen 12 und 18 Uhr für die gesamte Insel. Im Südosten Mallorcas wurde sogar die Warnstufe Orange herausgegeben. Gleiches gilt für die Nachbarinsel Menorca.

Auch auf Donnerstag sind die Unwetterwarnungen ausgeweitet worden. Dann gilt Orange weiter für den Südosten, Gelb für den Rest der Insel. Weiterhin sollen Starkregen und Gewitter herunterkommen. Ab Freitag sind die Warnstufen dann aufgehoben, doch weiterhin ist laut Aemet viel Regen vorhergesagt: Bis in die kommende Woche sollen sich die angekündigten Regenfälle ziehen und es wird auch ein wenig kühler. Die Tageshöchstwerte schaffen den Rest der Woche kaum mehr als 23 Grad.

Wegen der ausgerufenen Unwetterwarnung werden in Palma de Mallorca am Mittwoch ab 12 Uhr alle öffentlichen Parks, Spielplätze und Gartenanlagen gesperrt, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Unterricht an öffentlichen Schulen findet aber statt, auch der ÖPNV ist nicht beeinträchtigt. Ähnliche Vorsichtsmaßnahmen wurden auch schon am vergangenen Wochenende getroffen, als die Stadt weite Teile der Promenade abriegelte.

Normalerweise werden solche Maßnahmen bei Wetterwarnstufe Gelb auf Mallorca nicht getroffen.

Doch nach der Flutkatastrophe in der Region Valencia mit mehr als 200 Toten sind die Behörden auch auf den Balearen sensibilisiert. Aktuell arbeitet die Inselregierung auch an einem verbesserten Notfallkonzept im Fall von Klimakatastrophen.

Das Wetter auf Mallorca ist in diesen Tagen herbstlich und wechselhaft. Tagsüber hatte es in den vergangenen Tagen noch bis zu 26 Grad mit viel Sonnenschein gegeben. Auch die Nächte kühlten teilweise kaum ab und wurden als tropisch verzeichnet. Dazu haben sich aber vor allem am Wochenende wieder heftige Regenfälle gemischt.