Wer auf Mallorca sein Auto beim ITV – dem spanischen TÜV – überprüfen lassen möchte, muss sich auf lange Wartezeiten einstellen. Bis Februar 2025 gibt es derzeit keine Termine. Wie die spanischsprachige Schwesterzeitung des Mallorca Magazins, "Ultima Hora", berichtet, hängt dies mit einem Wechsel des Unternehmens zusammen, das auf der Insel die Prüfungen der Fahrzeuge übernimmt. Grund für die Unregelmäßigkeiten bei der Terminvergabe und die Verzögerungen ist eine Klage des vorherigen Betreibers SGS gegen den neuen ITV-Dienstleister Vega Baja.

Der Inselrat versichert jedoch, dass der Konflikt bald gelöst werde und der neue ITV-Anbieter den Betrieb vollständig übernehmen könne, was die Wartezeiten wieder reduzieren soll. Für insgesamt 33,7 Millionen Euro wurde der Vertrag an die Firma Estación ITV Vega Baja vergeben. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, die Wartelisten in den nächsten beiden Jahren deutlich zu verkürzen und den Service zu verbessern. Konkret muss Vega Baja die Anzahl der jährlichen Inspektionen um 100.000 erhöhen, sodass insgesamt 502.000 Untersuchungen jährlich durchgeführt werden.

Zusätzlich ist im Industriegebiet Son Bugadelles (Gemeinde Calvià) die Eröffnung einer weiteren TÜV-Station geplant, in der ab Oktober monatlich bis zu 9000 Fahrzeugüberprüfungen möglich sein sollen. Außerdem wird das Personal bei den bestehenden ITV-Stationen aufgestockt: Von den 55 neuen Mitarbeitern werden 30 in der neuen Station in Calvià eingesetzt, der Rest wird auf die Standorte in Palma, Inca und Manacor verteilt. Auch für die Kontrollen von Nutzfahrzeugen gibt es Verbesserungen – insbesondere für die Überprüfung moderner Bremsanlagen, die bei Bussen und Lkw eingebaut werden.

Mit diesen Maßnahmen hoffen der Inselrat und der neue ITV-Betreiber, die Wartezeiten zu reduzieren und den Service für die Bürger zu verbessern. Bis zur vollständigen Umsetzung müssen sich Autofahrer auf Mallorca jedoch noch etwas gedulden.