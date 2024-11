Am Flughafen Palma de Mallorca gibt es seit dieser Woche eine bedeutende Änderung im Ablauf des Abflugprozesses. Die Sicherheitskontrolle ist nun direkt auf derselben Ebene wie die Check-in-Schalter zu finden, anstatt im Obergeschoss, was viele Reisende zunächst verwirrte.MM zeiht in dem Video, wie man den Weg zum neuen Sicherheitsbereich findet.

Eine deutsche Residentin beschrieb ihre erste Begegnung mit der neuen Sicherheitskontrolle: "Es fühlt sich merkwürdig an, einfach geradeaus in den Sicherheitsbereich zu gehen, ohne erst die Rolltreppen zu nehmen." Der neue Kontrollbereich befindet sich jetzt am Ende des Terminals, in der Nähe des Sicherheitsbereichs für Inselflüge zwischen den Balearen.

Keine Rolltreppen mehr ins Obergeschoss

Die Rolltreppen ins Obergeschoss sind gesperrt, und der neue Bereich für die Sicherheitskontrolle ist großzügig und hell gestaltet. Die Reisende berichtetet MM, dass die Passagierströme sich Angaben von Flughafenmitarbeitern erst einpendeln müssen. "Die modernen Scanner dort arbeiten nach dem neuesten System, wie es bereits an den Großflughäfen Madrid und Barcelona eingesetzt wird. Flüssigkeiten und elektronische Geräte können im Handgepäck bleiben, was den Prozess beschleunigen soll. Dennoch werden vereinzelt Gepäckstücke automatisch zur manuellen Kontrolle aussortiert.

Die Änderung der Sicherheitskontrolle ist nur ein erster Schritt einer umfassenden Umgestaltung des Flughafens. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, wird es möglich sein, nach der Kontrolle mit neuen Rolltreppen wieder ins Obergeschoss zu gelangen, wo ein komplett neuer Shopping- und Gastronomiebereich entsteht. Von dort aus können die Passagiere dann in Richtung der Gates in den Modulen A, B, C oder D weitergehen.