Ein Brand auf der Terrasse eines Restaurants in Llucmajor hat am frühen Mittwochmorgen drei Anwohner zur Evakuierung gezwungen. Das Feuer brach gegen 5.30 Uhr im Lokal Ca'n Francisco Burger an der Plaça d'Espanya 52 aus, wie die Rettungskräfte mitteilten.

Das Feuer zerstörte die Stühle und Markisen des Restaurants und beschädigte auch die Verkabelung der Straßenbeleuchtung. Feuerwehrleute, die Ortspolizei von Llucmajor, die Guardia Civil sowie Krankenwagen und Freiwillige des Zivilschutzes waren rasch zur Stelle, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen und mögliche Opfer zu betreuen. Ähnliche Nachrichten Schreibwarenladen in Palma geht in Flammen auf Mehr ähnliche Nachrichten Die Rettungsdienste evakuierten zwei Männer und eine Frau aus dem Haus über dem Restaurant. Eine der evakuierten Personen wurde wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus Son Espases in Palma gebracht. Der Brand beschädigte zudem die Fassaden zweier angrenzender Gebäude. Gegen sechs Uhr morgens war das Feuer gelöscht, und das Gebiet wurde von der Feuerwehr abgesperrt, um die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten und die Brandursache zu untersuchen.