Mit Beginn der neuen Woche sind auf Mallorca erneut starke Regenfälle und Unwetter angekündigt worden. Schon in der Nacht auf Montag regnete es stellenweise ausgiebig, laut dem staatlichen Wetterdienst soll das bis zur Wochenmitte erst einmal so weitergehen. Dazu werden die Tageshöchstwerte sinken und es wird kühler.

Am Montag gilt weiter die Wetterwarnstufe Gelb für die Küsten im Norden und Nordosten Mallorcas. Sturmböen können für bis zu drei Meter hohen Wellengang sorgen, laut Aemet sollte man bis Mitternacht in diesem Gebiet vorsichtig sein. Darüber hinaus wird es aber meistens trocken bleiben und es gibt abwechselnd Sonne und Wolken. Vor allem im Südwesten beginnt die neue Woche freundlich, der Rest der Insel zieht im Laufe des Tages nach. Rund 21 Grad an Höchstwerten werden in Palma de Mallorca und Pollença erwartet, 19 Grad werden es in Inca und Son Servera.

Die angekündigten Regenfälle werden schon in der Nacht von Montag auf Dienstag beginnen und könnten stellenweise heftiger ausfallen. Für Dienstag ist dann sogar die Warnstufe Orange herausgegeben worden, sie gilt für den Südwesten der Insel von 8 Uhr bis Mitternacht. Unwetter mit Starkregen und Gewittern werden erwartet. Für das Tramuntana-Gebirge und die Küsten im Nordwesten, Norden sowie Nordosten sind die Wetterwarnstufen Gelb aktiviert worden.

11/11 00:06 #AEMET actualiza #FMA en Baleares. Activos HOY y MAÑANA. Nivel máx naranja. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 00:06 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/xY6Un0EXod https://t.co/tHt8ANBqfj — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) November 10, 2024

Wie der spanische Wetterdienst auf X mitteilt, wird sich das Tiefdruckgebiet auch auf die Temperaturen auswirken. "Die Temperaturen werden auf normale Werte für den November fallen", kündigte Aemet an. So werden in dieser Woche Tageshöchstwerte von 19 Grad erwartet. Um diese Zeit ist es auf Mallorca üblich, dass Herbststürme aufziehen, die Regen, Stürme und Unwetter mit sich bringen. Auf Spanisch werden sie "Gotas frías", Kaltlufttropfen, genannt.

Bis in den Mittwoch wird sich die Unwetterfront auf Mallorca ziehen und ungemütliches Herbstwetter mit sich bringen. Bis 12 Uhr ist deshalb für Mittwoch die Warnstufe Gelb ausgerufen worden, sie gilt für die gesamte Insel und warnt erneut vor Unwettern mit Gewittern und Starkregen. Im Laufe des Nachmittags am Mittwoch sollte das Tiefdruckgebiet aber – laut der aktuellen Vorhersagen – abziehen und mehr Platz für die Sonne machen.

Ab Donnerstag stellt sich dann wohl eine kurze, aber stabilere Wetterepisode ein. Mit viel Sonne und nur lockeren Wolken sollen es Richtung Ende der Woche wieder bis zu 24 Grad werden.