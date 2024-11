In einem beliebten Klettergebiet auf Mallorca sind am Samstagnachmittag zwei Engländer gerettet worden. In der Nähe von Bunyola, genauer in den Schluchten von Sa Gubia, steckten die beiden Kletterer an einer Felswand fest – in 250 Metern Höhe. Da sich das Kletterseil verfangen hatte, konnten sich die beiden Sportler nicht mehr selbst aus der misslichen Lage befreien.

Kurz nach 17 Uhr setzen sie daher den Notruf ab und die Spezialeinheit der Bergrettung rückte aus. Die Bergung der beiden Engländer habe sich vor Ort als sehr schwierig erwiesen, heißt es in der Pressemitteilung der Guardia Civil. Wegen der "senkrechten Felswand, der Dunkelheit der Nacht und der Tatsache, dass das Gebiet schwer zugänglich" war, standen sogar die Spezialisten vor einer Herausforderung. Die Bergretter konnten dennoch Seile anbringen und zu dem englischen Kletterer-Paar vordringen. Sie zogen die beiden dann auf den Gipfel, wo sie von Feuerwehrleuten versorgt wurden.