Mallorcas malerisches "Orangental" bei Sóller sieht sich einer neuen Bedrohung gegenüber: Das aus Südafrika stammende Insekt Scirtothrips aurantii, auch als Südafrikanischer Zitrusthrips bekannt, wurde im Oktober erstmals auf der Insel entdeckt. Die winzigen Schädlinge befallen Blätter und Früchte von Zitruspflanzen, was die Vermarktung der Orangen praktisch unmöglich macht. Nun wurden Quarantänemaßnahmen eingeleitet, um die Ausbreitung des Schädlings einzudämmen, wie Andreu Juan, Leiter des Pflanzenschutzes auf Mallorca, erklärte.

Der Fund auf Mallorca ist Teil einer besorgniserregenden Entwicklung: Der Thrips wurde erstmals 2020 in Spanien nachgewiesen und hat sich seither in Regionen wie Huelva, Valencia und Málaga verbreitet. Auch in Australien und anderen Ländern wie Italien gilt das Insekt bereits als invasive Art. Besonders betroffen sind Zitrusfrüchte, Mangos und sogar Bananen. In Sóller konzentrieren sich die Maßnahmen aktuell auf Jungpflanzen, bei denen die Experten vermuten, dass der Thrips bereits während der Anpflanzung eingeschleppt wurde.

Während der Winter die Aktivität des Schädlings reduziert, droht im Frühjahr eine erneute Ausbreitung. Geplante Gegenmaßnahmen umfassen den Einsatz von Paraffinöl und verstärkte Kontrollen in sogenannten Pufferzonen rund um die betroffenen Plantagen. Trotz dieser Anstrengungen bleibt die Situation angespannt. In Andalusien, einem der Hauptverbreitungsgebiete in Spanien, wurden ähnliche Quarantänemaßnahmen eingeführt, um die wirtschaftlichen Schäden zu minimieren.

Experten warnen, dass auch andere europäische Länder, darunter Deutschland, gefährdet sein könnten. Der Thrips könnte sich über den internationalen Handel mit Zierpflanzen und Zitrusfrüchten ausbreiten. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) stuft den Schädling als ernstzunehmende Bedrohung ein und fordert strengere Kontrollen entlang der Handelswege.

Für Mallorcas Orangental, bekannt für seine hochwertigen Früchte, bleibt abzuwarten, ob die Eindämmungsmaßnahmen erfolgreich sein werden. Sollte sich der Thrips weiter ausbreiten, könnten nicht nur die lokalen Bauern, sondern auch die gesamte europäische Zitrusindustrie mit erheblichen Verlusten konfrontiert werden