Ein 20 Meter und zwei zehn Meter hohe Weihnachtsbäume sind die Highlights der Weihnachtsbeleuchtung in Palma de Mallorca, die am kommenden Samstagabend gegen 20.30 Uhr feierlich von Oberbürgermeister Jaime Martínez angeschaltet wird. Die erstgenannte Konstruktion steht im Parc de Ses Estacions naben der Plaça d'Espanya, ein weiterer an der Maura-Straße und der dritte an der Prachtmeile Avenida Jaime III.

Insgesamt wurden nach Angaben der Stadtverwaltung Girlanden auf einer Länge von 400 Kilometern verlegt. Hinzu kommen 3026 Lichtelemente wie Sterne oder Kugeln. Neben den Bäumen sind auch eine gigantische begehbare Kugel am Paseo Sagrera und ein großer Stern an der Puerta de Santa Catalina Hingucker. Es wird zudem mehr Weihnachtsstände als je zuvor geben.

Ab 18.30 Uhr wird am Samstag das Programm rund um den Passeig des Born sowie die Plaça de la Reina beginnen und bis zirka 21 Uhr laufen. Bereits am Freitag werden je 30- bis 40-minütige Lichtspektakel aufgeführt, und zwar um 18:10, 19:05 und 20:00 Uhr in der Jaime-III-Straße, der Calle Unió, auf der Plaça de la Reina, der Plaça de Cort und im Park Hort del Rei. Am Donnerstag wird im Rathaus von Palma die traditionelle Krippe eröffnet.

Rund um das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung gibt es am Samstag ein großes Rahmenprogramm. Unter anderem treten beleuchtete Figuren auf, es werden Tänze aufgeführt, Konzerte gegeben und vieles mehr. Gegen 19 Uhr starten zeitgleich an drei Stellen Wägen mit Akrobaten, und zwar am Sa-Feixina-Platz, an der Riera-Straße und an der Sant-Miquel-Fußgängerzone.

Gegen 19.50 Uhr beginnen an drei Orten Aufführungen unter freiem Himmel, die sich vor allem an Kinder richten: auf der Plaça del Mercat, der Plaça de la Reina und dem Rathausplatz. Für Residenten und Urlauber aus aller Welt ist das Spektakel jedes Jahr ein Highlight.

Im vergangenen Jahr kamen rund 20.000 Menschen in die Altstadt von Palma de Mallorca, um sich das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung anzusehen. Danach leuchtet die gesamte Stadt in strahlendem Licht: unter anderem der Rathausplatz Plaça de Cort oder auch die Plaça Major. Auch die kleinen Gassen und Einkaufstraßen sind schön beleuchtet. Auch der Weihnachtsmarkt ist dann aufgebaut.