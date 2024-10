In den vergangenen Jahren hat sich Mallorca nicht nur als beliebtes Sommerziel etabliert, sondern auch als begehrte Destination für einen Weihnachtsurlaub. Immer mehr Deutsche zieht es über die Feiertage auf die Insel, um dem kalten Winter zu entfliehen und die milden Temperaturen sowie die entspannte Atmosphäre der Nebensaison zu genießen.

Mit der steigenden Nachfrage rund um die Weihnachtstage steigen jedoch auch immer die Flugpreise. Um eine bessere Orientierung über die Kosten zu erhalten, hat MM die Flugpreise von Deutschland nach Mallorca für zwei verschiedene Zeiträume von verschiedenen Flughäfen aus untersucht. Alle Preisangaben beziehen sich auf Direktflüge pro Person ohne aufgegebenes Gepäck.

Kurzer Abstecher über die Festtage

Im ersten untersuchten Zeitraum, vom 23. bis 27. Dezember, der die Haupt-Weihnachtstage abdeckt, zeigten sich kleinere Unterschiede je nach Abflugort und Fluggesellschaft. So kostete ein Flug mit Lufthansa ab Frankfurt 155 Euro, während ab Düsseldorf ein Flug mit Eurowings 161 Euro zu buchen war. Besonders günstig waren die Tickets bei Ryanair ab Köln/Bonn mit 147 Euro. Ab Stuttgart bot Eurowings Flüge für 154 Euro an, während Easyjet ab Berlin für 192 Euro und Ryanair ab Hamburg für 202 Euro Tickets verkaufte. Den höchsten Preis verzeichnete Eurowings ab München, wo die Flüge 244 Euro kosteten.

Eine Woche Weihnachtsurlaub

Im zweiten Zeitraum, der vom 21. bis zum 28. Dezember reicht und somit etwas mehr Tage vor und nach Weihnachten abdeckt, zeigte sich ein leicht höheres Preisniveau. Ab Frankfurt verlangte Lufthansa in diesem Zeitraum 232 Euro für die Verbindung nach Mallorca, während Eurowings ab Düsseldorf 214 Euro und Ryanair ab Köln/Bonn 152 Euro boten. Ab Stuttgart lag der Preis bei Eurowings bei 215 Euro, und ab Berlin mit Easyjet bei 186 Euro.

Insgesamt ist zu beobachten, dass die Preise im zweiten Zeitraum etwas höher sind, was auf die größere Nachfrage für Flüge rund um die Feiertage zurückzuführen ist. Ryanair erweist sich in beiden Zeiträumen als der günstigste Anbieter, insbesondere ab Köln/Bonn, während Eurowings und Lufthansa in den meisten Fällen die teureren Optionen darstellen. Besonders Flüge ab München sind im Vergleich zu anderen Abflughäfen kostspieliger.

Highlights rund um die Festtage

Auch rund um die Festtage wartet die Insel mit zahlreiche Highlights auf. Besonders beliebt bei Deutschen ist die opulente Weihnachtsbeleuchtung in Palma. Auch auf die Weihnachtsmärkte wie zum Beispiel in Puerto Portals zieht es viele Bundesbürger. Am Heiligen Abend finden in der Kathedrale von Palma traditionell zwei deutschsprachige ökumenische Gottesdienste statt.