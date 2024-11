Die intensiven Regenfälle in den vergangenen Wochen haben Mallorca in ein saftig grünes Eiland verwandelt. Das geht aus am Dienstag von der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" veröffentlichten aktuellen Satellitenfotos der europäischen Raumfahrtagentur ESA hervor. Noch im Oktober sah die Insel graubraun aus.

"Das Moos vibriert geradezu", zitierte das Blatt den an der Balearen-Universität lehrenden Geographie-Professor Joan Bauzà. Der Gelehrte betreibt auf dem Netzwerk X (ehemals Twitter) einen Auftritt namens "una finestra des de l'espai" (Ein Fenster aus dem All), der von zahllosen Menschen regelmäßig verfolgt wird. In den vergangenen Wochen war die Insel von mehreren sogenannten Danas, also stürmischen Tiefdruckgebieten, heimgesucht worden. Dabei gingen mehrere Tage lang äußerst ergiebige Regenfälle nieder. Es ist üblich, dass Mallorca im Sommer quasi ausdörrt. Im Juli kann von grünen Wiesen oder gar bunten Blumen gar nicht die Rede sein. In den kühleren Jahreszeiten zeigt sich die Insel ganz anders, nämlich vorwiegend grün.