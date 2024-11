Am Dienstagnachmittag verwandelte sich die Plaza Weyler im Herzen der Altstadt von Palma de Mallorca in eine Bühne für ein kurioses Schauspiel, das Passanten, Einheimischen und Touristen gleichermaßen ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Der unerwartete Star des Tages: eine Henne mit ihren drei Küken, die es schafften, Polizei und Stadtmitarbeiter auf Trab zu halten.

Gegen 16.30 Uhr begann die ungewöhnliche Verfolgungsjagd vor der beeindruckenden Kulisse des ehemaligen Gran Hotels, einem herausragenden Beispiel des Jugendstils, in dem heute das Museum CaixaFòrum untergebracht ist. Zwei Polizeibeamte und ein Techniker des kommunalen Versorgungsunternehmens "Emaya" versuchten, die tierischen Ausreißer mit einem Tuch einzufangen – ein Unterfangen, das sich schwieriger gestaltete, als zunächst vermutet.

Immer wieder entwischte die gewitzte Henne mit ihren Küken den Männern und führte sie geschickt an der Nase herum. Sogar die Treppen des Museums wurden erklommen, und es sah kurzzeitig so aus, als wolle die Hühnerfamilie sich Einlass in die Ausstellung verschaffen. Doch auch zurück auf der Straße gelang es der Henne, den Männern erneut zu entkommen und die Jagd weiter spannend zu halten.

Das ungewöhnliche Spektakel lockte schnell zahlreiche Schaulustige an, die das Geschehen mit Smartphones filmten und lachten, während sie die Bemühungen der Ordnungshüter beobachteten. Einige Passanten boten ihre Hilfe an und versuchten, die flinken Tiere in die Enge zu treiben.

Nach zahlreichen Versuchen konnte die tierische Familie schließlich unverletzt eingefangen werden. Menschen und Hühner blieben wohlbehalten – zurück blieb jedoch eine amüsierte Menschenmenge und ein unvergesslicher Nachmittag mitten in Palma.