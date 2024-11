Das Wetter rückt auch auf Mallorca immer mehr in den Fokus unseres Alltags und prägt zunehmend unseren Wortschatz. Nach dem Begriff "Dana", der zuletzt in aller Munde war, macht nun ein neues Phänomen Schlagzeilen: der "Bomben-Zyklon". Doch was steckt dahinter, und wie wird sich dieses Wetterereignis auf Mallorca auswirken?

Miquel Gili, stellvertretender Sprecher des staatlichen Wetteramts Aemet auf den Balearen, erklärt, dass der "Bomben-Zyklon" auch als "explosive Zyklogenese" bezeichnet wird. Dieses seltene Phänomen beschreibt ein Tiefdruckgebiet, das sich außergewöhnlich schnell intensiviert und mit extrem starken Winden einhergeht. Und genau diese haben am Miitwochmittag Mallorca erreicht! 20/11 11:42 #AEMET actualiza #FMA en Baleares. Activos HOY y MAÑANA. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:42 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/xY6Un0EpyF https://t.co/aITFhLErrO — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) November 20, 2024 Während der Begriff Zyklogenese in Europa bekannter ist, wird in diesem Fall die amerikanische Bezeichnung ("bomb cyclone") verwendet, da sich diese derzeit besonders an der Pazifikküste der USA zeigen. Doch auch über europäischen Gewässern gibt es aktuell ein solches Ereignis: Im Kantabrischen Meer entsteht das Tief "Caetano", das auch Auswirkungen auf Mallorca haben wird. Wind und Wellen: Mallorca in Alarmbereitschaft Die gute Nachricht: Auf Mallorca wird sich das Wetterereignis in abgeschwächter Form bemerkbar machen. Während im Norden der Iberischen Halbinsel Windböen von bis zu 140 km/h erwartet werden, sind auf Mallorca maximale Geschwindigkeiten von etwa 70 km/h zu erwarten. Dennoch hat Aemet für die kommenden Tage mehrere Warnstufen ausgerufen, denn auch diese Böen können kräftig genug sein, um Risiken mit sich zu bringen. Bereits am Mittwoch wurde für die gesamte Insel die Warnstufe Gelb ausgerufen. Diese gilt bis 20 Uhr und betrifft vor allem den Wind, der Spitzen von bis zu 70 km/h erreichen kann. Auch an den Küsten werden die Bedingungen rau: An den Ufern unterhalb der Serra de Tramuntana sowie im Norden und Nordosten Mallorcas werden Wellenhöhen von bis zu drei Metern erwartet. Auch für Donnerstag bleibt das Wetter unruhig. Ab 18 Uhr gilt erneut eine gelbe Warnung für starke Windböen im Osten und Süden Mallorcas. Diese Warnung bleibt bis Freitagmorgen um 8 Uhr in Kraft. Ausblick: Wolken, Wind und milde Temperaturen Neben dem Wind wird sich der Himmel über Mallorca am Donnerstag meist bewölkt oder bedeckt zeigen. Vor allem im Norden der Insel ist mit vereinzelten leichten Regenschauern zu rechnen. Am Nachmittag lockern die Wolken jedoch etwas auf. Die Temperaturen bleiben dabei für die Jahreszeit ungewöhnlich mild. Während die üblichen Höchstwerte im November bei 18 Grad und die Tiefstwerte bei etwa 10 Grad liegen, bewegen sich die aktuellen Temperaturen weiterhin leicht darüber. Der Wind bleibt auch in den kommenden Tagen der dominierende Faktor, so Gili. Bewohner und Besucher der Insel sollten daher vorsichtig sein und die Wetterwarnungen der Aemet aufmerksam verfolgen.