Der Herbst auf der Insel läutet traditionell die Zeit der Messen und Firas ein. Erwähnenswert ist dabei vor allem das Olivenfest am vergangenen 16. und 17. November im malerischen Caimari. Hier konnten sich Besucher eine alte Olivenpresse anschauen und sich genauestens über die Produktion von Mallorca-Olivenöl informieren.

Die Feria Dijous Bo in Inca gilt als größtes Volksfest der Insel und lockt jährlich Hunderttausende von Besuchern an. Foto: UH

Doch auch die anstehende Fira Arroz am 23. November im "Kartoffeldorf" Sa Pobla, wo der Reisanbau gefeiert wird, ist einen Besuch wert. Eine weitere besondere Veranstaltung fand am Sonntag im Westen der Insel statt: Bei der Fira Tador in Es Capdellà waren über 60 Aussteller von lokalen Inselprodukten sowie Züchter von Schafen, Eseln, Ziegen und Baleareneseln vor Ort. Und last but not least wäre da noch der Dijous Bo (Guter Donnerstag) in Inca, der als traditionellstes und authentischstes mallorquinisches Fest gilt. Bei dieser zuletzt genannten Messe aller Messen, die in diesem Jahr am 14. November stattfand, konnte man an 300 Ständen traditionelle Bauernmärkte, sowie eine Vieh- und Pferdeshow sehen. Jährlich begeben sich bis zu 200.000 einheimische und ausländische Besucher zu dem riesigen Volksfest.

Sylvia C. ist aus München auf die Insel gereist und kennt sich mit den mallorquinischen Firas bereits bestens aus.

MM ist in den Gassen und auf den Straßen der Altstadt von Palma auf Stimmenfang gegangen und wollte von Urlaubern aus der Schweiz, Österreich und Deutschland wissen, ob sie auf der Insel schon einmal auf so einer Herbstmesse waren und wie es ihnen dort gefallen hat.

Andreas und Marion Koprek aus Aachen waren noch auf keine Herbstmesse, interessieren sich aber für typisch lokale Produkte.

Am Paseo del Borne im Herzen der Stadt traf der MM-Redakteur Sylvia C. aus München an. Die bayerische Touristin sagte: "Ich bin eine Zeit lang zwischen Mallorca und München gependelt, daher kenne ich einige Messen. Besonders die Oliven- und die Weinmesse in Pollença finde ich super." Ansonsten würde die Urlauberin eigentlich lieber große Menschenansammlungen meiden, und würde es bevorzugen, in ausgewählten Lokalen gediegen mallorquinisch zu essen oder in kleinen Shops Olivenöl zu kaufen.

Geli und Thomas Queisser aus Oberbayern würden gerne eine Olivenmesse auf Mallorca besuchen.

In dieser lebhaften, von Alleebäumen gesäumte Flaniermeile waren auch Andreas und Marion Koprek unterwegs. Die Inselliebhaber aus Aachen erklärten: "Wir waren noch nie auf einer solchen Herbstmesse, könnten uns aber definitiv vorstellen, eine zu besuchen. Besonders würde uns Kunsthandwerk interessieren, oder wenn man lokale Produkte wie Kürbisse sehen kann." Zuvor wolle sich das Ehepaar, das bei seinem Urlaub auf der Insel ein paar Tage in Palma und in Sóller verbrachte, jedoch ausführlich durch die Medien über die Märkte informieren.

Einen Steinwurf weiter waren Pierre Douglas und Tessa Cara anzutreffen. "Bis jetzt waren wir noch auf keiner Messe, wären aber offen, eine solche zu besuchen. Neben der Kultur hier sind wir vor allem an typisch mallorquinischem Essen interessiert. Besonders alle Arten von Tapas haben es uns angetan", so das Paar aus Goslar.

Christian Hüneburg und Nicole Dill aus Hamburg haben sich via Instagram über die Märkte auf der Insel informiert und eine Herbstmesse mit vielen Kürbissen besucht.

Aus Planegg sind Geli und Thomas Queisser angereist. Die Eheleute waren zum ersten Mal auf der Insel, wo sie insgesamt eine Woche verbrachten. "Wir haben noch nie davon gehört. Vielleicht würden wir eine Olivenmesse besuchen. Die Menschenmassen würden uns nicht so sehr stören, doch könnten wir erst vor Ort entscheiden, ob es uns gefällt", so die beiden Oberbayern.

Hat an den Firas kein Interesse: Die Österreicherin Dieta Dorninger kam wegen des Sports auf die Insel.

Komplett anders tickten in dieser Hinsicht Christian Hüneburg und Nicole Dill, die mit ihrem Kleinsten im Kinderwagen nahe der Kathedrale von Palma unterwegs waren. Die Hanseaten sagten: "Wir haben erst gestern in der Zeitung und auf Instagram von der Messe in Inca erfahren. Vor zwei oder drei Jahren waren wir selbst auf einer Herbstmesse, wo es zahlreiche Stände mit vielen Kürbissen und Gebäck gab. Es war sehr amüsant."

Gabriele Setzepfand aus Hannover hat bereits von den traditionellen Mallorca-Messen gehört.

Auf einem Rennrad mit dem Helm auf dem Kopf fuhr Dieta Dorninger aus Linz durch die Straßen von Palma. Bei einem kurzen Stopp erklärte die sportliche Österreicherin: "Ich bin mit meiner Tochter auf die Insel gekommen, um hier Sport zu machen."

Christian Weber und Carola Honkamp aus Osnabrück waren in Inca zu Besuch, wo sie per Zufall über den Dijous Bo gestolpert sind.

Gabriele Setzepfand aus Hannover bedauerte, dass sie sich nicht genügend über die Herbstmessen informiert hatte und sagte: "Zwar habe ich am Rande von diesen Traditionsmessen gehört. Doch heute ist mein letzter Tag auf der Insel vor der Abreise, und jetzt nach Inca zu fahren, wäre mir einfach zu stressig."

Carola Honkamp und Christian Weber aus Osnabrück haben per Zufall ihren Weg zu einer traditionellen Fira gefunden. Und das, obwohl sie sich zuvor nicht über die Veranstaltung informiert hatten, wie sie sagten: "Wir waren tatsächlich heute in Inca, wo dieser riesige Markt stattgefunden hat. Es hat uns super gefallen und wir konnten viel erleben und diverse Speisen probieren." Das Paar würde bei zukünftigen Inselvisiten auch weitere Besuche auf Herbstmessen nicht ganz ausschließen.