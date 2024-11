Während in weiten Teilen Deutschlands in dieser Woche der Winter begonnen und es ausgiebig geschneit hat, wird sich Petrus auf Mallorca noch einmal richtig Mühe geben. Laut der aktuellen Wettervorhersage soll das Wochenende auf der Insel richtig schön werden. Doch bis dahin steht noch ein stellenweise ungemütlicher Freitag bevor. Es wird auch weiterhin sehr windig bleiben, die schnellste Böe ist am Donnerstag mit 91 Kilometern pro Stunde auf der Insel Cabrera verzeichnet worden.

Die letzten Ausläufer des Herbststurms, der seit Mittwoch über Mallorca tobt, werden am Freitagvormittag noch zu spüren sein. Es ist weiterhin sehr windig, heftige Böen ziehen über die Insel hinweg. Daher gilt auch noch eine Sturmwarnung der Stufe Gelb, allerdings ist diese am Morgen heruntergestuft worden. Sie gilt jetzt noch an einigen Küstenbereichen sowie im Tramuntana-Gebirge. Diese Grafik des Wetterdienstes Aemet zeigt sie auf einen Blick:

22/11 08:18 #AEMET actualiza #FMA en Baleares. Activos HOY. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 08:18 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/xY6Un0EpyF https://t.co/tQSY39dn7J — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) November 22, 2024

Parallel dazu sind Schauer angekündigt, die fast auf der gesamten Insel niedergehen können. Vor allem rund um Pollença und Alcúdia, also im Norden Mallorcas, soll es nass werden. Im Süden und Südwesten bleibt der Regen eher die Ausnahme. Stellenweise kann es wolkiger sein, oft wird sich die Sonne aber durchsetzen können. Dazu bleiben die Tageshöchstwerte stabil: 19 Grad in Campos sowie 20 Grad in Palma de Mallorca und Andratx werden erwartet.

Das Wochenende wird am Samstag erst einmal Startschwierigkeiten haben. Oft beginnt der Tag bedeckt, mit vielen Wolken am Himmel, danach klart es aber meistens auf. Es soll laut Aemet, dem staatlichen Wetterdienst, über das gesamte Wochenende trocken bleiben. Fast überall auf der Insel werden wieder Topwerte von rund 20 Grad erwartet.

Der Sonntag wird dann seinem Namen alle Ehre machen: Nichts als strahlender Sonnenschein und wenige Wolken sind angekündigt. Einem Ausflug an den Strand oder zum Wandern ins Tramuntana-Gebirge stehen somit nichts im Wege. Es wird am Sonntag auch noch ein wenig wärmer: 24 Grad sind in Pollença angekündigt, 23 Grad werden es in Sóller, Inca und Alcúdia sowie um 22 Grad in Palma de Mallorca. Und ein kurzer Ausblick in Richtung neue Woche: Es bleibt meistens freundlich und mild.