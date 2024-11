Es ist soweit: Der nächtliche vorweihnachtliche Lichterglanz erhellt wieder die Straßen von Palma de Mallorca. Am Samstagabend wurde feierlich und in Anwesenheit Zehntausender Schaulustiger an zwei Orten gleichzeitig – Rathausplatz und Plaça de la Reyna – der Anknipsvorgang verrichtet. Vorausgegangen war ein sphärisch zelebrierter Countdown.

Der Festakt hatte unzählige Menschen, viele davon mit kleinen Kindern in die Innenstadt gelockt. Sie war im Zentrum für den Autoverkehr gesperrt worden. In den Außenbereichen kam es zu einem Staus und Verkehrschaos, die Parkhäuser waren komplett ausgebucht, bei der Ein- und Ausfahrt mussten sich die Autofahrer wahrlich in Geduld üben, teils war selbst für Fußgänger kein Durchkommen mehr. Auch die programmierten Umzüge gerieten aufgrund der Massen ins Stocken.

Bei der Verschönerung von Plätzen und Straßen ging die Stadtverwaltung in die Vollen: Immerhin 226 Straßen und Plätze – 15 mehr als 2023 – werden nach Angaben der Kommune bis Januar beleuchtet, und auch mehr Elemente wurden aufgestellt oder aufgehängt. Nicht weniger als 59.860 Meter wurden installiert, im vergangenen Jahr waren es erheblich weniger, nämlich lediglich 4666.

Vor dem Anknipsvorgang hatten sich zunächst bunt kostümierte Gestalten, die ausnehmend futuristisch daherkamen, zur heiß ersehnten Freude der Menschen erzählerisch und auf akrobatische Weise kreativ gezeigt. Sie starteten im Sa-Feixina-Park und in den Straßen Sa Riera und Sant Miquel und beendeten ihre Shows am Rathausplatz, dem Schildkrötenplatz neben der berühmten Bar Bosch und an der Antoni-Maura-Straße nahe dem Borne-Boulevard. Um 19.50 Uhr begannen an den drei Orten besonders an Kinder gerichtete Spektakel künstlerisch-clownesker Art.

Das große Highlight des Ganzen ist ein 20 Meter hoher Weihnachtsbaum an der Plaça des Estacions nahe der Plaça d’Espanya. Zwei weitere Bäume wurden an der Maura-Straße und an der Prachtmeile Jaume III. aufgestellt. Insgesamt wurden nach Angaben der Stadtverwaltung 3026 Licht-Elemente wie Schleifen, Sterne oder Kugeln installiert. Neben den künstlichen Bäumen sind auch eine gigantische begehbare Kugel am Paseo Sagrera und ein großer Stern an der Puerta de Santa Catalina Hingucker sein.