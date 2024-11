Das Rathaus von Palma de Mallorca wird in der kommenden Urlaubssaison einen der ambitioniertesten Sicherheitspläne am Ballermann der vergangenen zehn Jahre auf den Weg bringen. Die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hatte exklusiven Zugang zum Planungsprogramm der Lokalpolizei der Stadt für den Sommer 2025 an der Playa de Palma. Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen auf fast sechs Millionen Euro, die die Stadtverwaltung aus der Übernachtungssteuer erhalten hat.

Laut den Plänen soll die Playa de Palma mit mehr als 120 neuen Beamten der Lokalpolizei verstärkt werden, sollen zwölf neue hochmoderne Überwachungskameras eingerichtet werden, bekommt die Lokalpolizei acht neue Fahrzeuge und drei neue hochmoderne Drohnen. Mit dem Programm soll die Zone um den Ballermann kontrolliert werden und Rüpeleien, Exzesstourismus, Verstöße gegen die städtischen Verordnungen, Drogenhandel und Kleinkriminalität reduziert werden.

Eines der nützlichsten technischen Hilfsmittel bei der Verbrechensbekämpfung und als Beweismittel in verschiedenen Gerichtsverfahren ist der Einsatz von Überwachungskameras. In diesem Fall wird das Rathaus von Palma über acht Kameras an der Strandlinie und vier weitere in der Schinkenstraße verfügen. Hinzu kommt ein Satz von drei hochmodernen Drohnen, die in der Lage sind, Tag- und Nachtflüge autonom durchzuführen.

Ein weiteres wichtiges Kapitel sind die Fahrzeuge. Der Fuhrpark der Lokalpolizei soll durch den Kauf von sieben Streifenwagen und einem Mannschaftswagen erweitert werden. Ein großer Teil des Budgets findet Verwendung für die Bezahlung von Überstunden für 15 neue, verstärkende Beamte in verschiedenen Schichten und 24 Stunden am Tag. Hinzu kommen weitere fast 60 neu vereidigte Polizisten, die eingegliedert werden, sowie 55 neue Beamte in Ausbildung, die ab Mai 2025 ein einjähriges Praktikum an der Seite ihrer Kollegen der Sommerverstärkung beginnen werden.

Das neue Polizei- und Sicherheitsmodell von Bürgermeister Javier Martínez setzt auch auf die Abschirmung des Park Ses Estacions über dem Zentralbahnhof von Palma und des selbigen. Zu diesem Zweck wird die örtliche Polizei eine neue Polizeistation einrichten und das gesamte Gebiet mit modernen Kameras ausstatten. Die Bauarbeiten schreiten aktuell zügig voran. Mehr Informationen zu der Maßnahme liefert dieser Artikel.