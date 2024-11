Unweit vom Balneario 6, im Barrio “Las Maravillas” auf Mallorca, haben sich die Bewohner über die Zustände auf den Straßen beschwert. Und das nicht das erste Mal. Denn so bald es stark regne, sei es wieder so weit, zitierte die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" Bürger: An einer defekten Wasserpumpstation in der Nähe der dortigen Tankstelle trete Fäkalienwasser aus und laufe die Straßen hinab direkt ins Wohnviertel. Dort würde es sich stauen und üble Gerüche auslösen. Doch damit nicht genug. Die Anzahl der Ratten habe sich drastisch erhöht, die Kriminalität auf den Straßen steige und aufgerissene Gehwege könnten leicht zu Unfällen führen. Jetzt stinkt es den Anwohnern endgültig.

“Seit mehr als zehn Jahren beschweren wir uns regelmäßig bei dem Wasserversorgungsunternehmen Emaya und dem Stadtrat. Aber es wird nichts unternommen”, schimpfte Miquel Cañellas ,der Präsident des Bewohnerverbandes dieser Gegend an Palmas Stadtrand. Eine beschädigte Wasserpumpstation, die das Abwasser in die Kläranlage leiten sollte, laufe bei starken Regenfällen über. „Die Brühe fließt von dort hinunter in den Kreisel und von dort direkt weiter an die Wohnhäuser“, so Cañellas. Ähnliche Nachrichten Stinkendes Wasser neben Mallorca-Luxushafen direkt auf den Strand gelaufen Das sei aber noch nicht alles, was die Bürger beanstanden. „Das Stauwasser zieht Ungeziefer wie Ratten an“, so Cañellas, der damit anfängt, die Missstände aufzuzählen. „Die Gehwege und Straßen sind so aufgerissen und kaputt, dass man aufpassen muss, wo man hinritt.“ Vor allem für Senioren seien das leichte Stolperfallen. Und dann sei da noch die steigende Kriminalität. Regelmäßig käme es zu Raubüberfällen. „Wir hoffen, dass die Stadt bald etwas unternehmen wird. Als erstes sei jedoch das fehlerhafte Abwassersystem zu reparieren. Sonst läuft beim nächsten Unwetter wieder alles über.“ Die überlaufenden Kanäle haben auf Mallorca bei starkem Niederschlag des Öfteren für Unbehagen gesorgt. Mitunter fließt Abwasser ins Meer, sodass ein Badeverbot verhängt werden muss.