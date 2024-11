Winterlich und bitterkalt ist es in diesen Tagen in Deutschland – währenddessen gibt sich der Herbst auf Mallorca noch einmal richtig Mühe. Nach morgendlichem Nebel setzt sich vielerorts die Sonne durch und scheint fast den ganzen Tag lang. Auch die Werte sind, vor allem ohne Wind und in der Sonne, durchaus angenehm. Allerdings steht der nächste Wetterumschwung schon vor der Tür. MM hat die ausführlichen Wetteraussichten für das Wochenende.

Der Freitag ist erneut, wie auch schon in den vergangenen Tagen, mit Nebel und einigen Wolken gestartet. Vor allem im Süden und Südwesten Mallorcas kann der Himmel am Vormittag noch ein wenig bedeckt sein. Danach wird es aber nahezu überall aufklaren und freundlich werden. Im Laufe des Tages gibt es viel ungetrübten Sonnenschein. Laut Aemet, dem staatlichen Wetterdienst, gibt es dazu folgende Topwerte: 22 Grad in Pollença, 21 Grad in Sineu und Alcúdia, 20 Grad in Santanyí und Andratx sowie 19 Grad in Sóller.

Am Wochenende wird auf Mallorca wieder strahlender Sonnenschein und viel blauer Himmel erwartet. Dabei wird der Samstag laut der aktuellen Wettervorhersage der schönere Tag des Wochenendes. Zwar soll es minimal kühler werden, dennoch sind Tageshöchstwerte von rund 20 Grad angekündigt. Auch die Nächte kühlen laut Aemet noch ein wenig ab: So sollen die Werte in der Nacht auf Samstag auch in flachen Lagen auf bis zu 8 Grad sinken.

Der erste Advent bringt fast überall auf der Insel mehr Wolken mit sich. Der Sonntag startet mit dichter Bewölkung, die sich erst im Laufe des Tages allmählich auflösen. Am ehesten soll es am Nachmittag schöner werden, stellenweise kann es auch bewölkt bleiben. An den Werten wird sich nicht allzu viel ändern, weiterhin soll es um die 20 Grad geben.

Auch die neue Woche geht auf Mallorca mit bewölktem Wetter los. Dann ist laut des staatlichen Wetterdienstes auch ein Wetterumschwung angekündigt. Denn wenn sich die aktuellen Wettermodelle bestätigen, soll es ab Dienstag, 3. Dezember, auf der Insel nass, grau und kühler werden. An diesem Tag wird ein Tief im Atlantik erwartet, das auch auf Mallorca für Schmuddelwetter sorgen wird. Gerade einmal 15 Grad in Valldemossa und 19 Grad in Palma de Mallorca werden dann erwartet.