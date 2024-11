Ein perfekter Schlag auf das Fairway, die Sonne im Rücken, und die Golftasche oder den Buggy nicht im Blick – das kann böse enden. Denn während Hobbygolfer auf Mallorca sich konzentriert dem nächsten Abschlag widmen, schlagen andere Profis zu: Diebe, die in Sekundenschnelle hochwertige Uhren und Bargeld aus den Taschen fischen. Der jüngste Fall, der auf einem Golfplatz in Llucmajor für Aufsehen sorgte, zeigt, wie dreist die Täter vorgehen. So nahm die Guardia Civil einen 35-jährigen Rumänen fest, der sich ungesehen Zutritt zur der Anlage verschaffte und eine Rolex im Wert von 6000 Euro gestohlen haben soll. Als die Ermittler ihn auf einem andereren Platz in Calvià erwischten, war er gerade dabei, erneut zuzuschlagen.

Die Masche ist immer die gleiche: Der oder die Diebe lauern in Gebüschen entlang des Platzes, bevorzugt in der Nähe von Abschlägen. Sobald sich die Spieler mit ihrem Schlag beschäftigen oder den Ball auf dem Fairway oder im Rough suchen, greifen die Täter zu. „Ein Golfplatz ist schwer abzusichern“, erklärt ein Manager eines Clubs im Südwesten der Insel. Gerade an schlecht einsehbaren Stellen hätten es Diebe leicht, ihre Beute zu machen und unbemerkt zu entkommen.

Warnhinweise an kritischen Punkten sind deshalb auf vielen Golfplätzen inzwischen Standard. In Golf de Alcanada, Golf Son Antem oder Vall d'Or etwa hängen mehrsprachige Schilder mit der dringenden Aufforderung, Wertsachen stets im Auge zu behalten. „Es ist sicher keine Werbung für unseren Club, aber notwendig, um weitere Vorfälle zu verhindern“, so der Manager. Die Betreiber hoffen, dass mehr Spieler Diebstähle melden – ein erster Schritt, um die Täter zur Verantwortung zu ziehen.

Mallorca, eines der beliebtesten Golfreiseziele Europas, zieht jährlich Tausende Touristen an – darunter viele Deutsche. Doch der Traum vom unbeschwerten Spiel kann schnell zum Albtraum werden. Die Polizei rät daher, Wertsachen im Auto oder in den bereitgestellten Schließfächern der Clubs zu lassen. Auch das Mitführen von Bargeld auf dem Platz sollte auf ein Minimum reduziert werden. Noch wichtiger: Wer sein Handy während der Partie nicht benötigt, sollte es gleich ganz zuhause lassen oder sicher verstauen. „Verstecken Sie nichts in Ihrer Golftasche“, warnt ein Sprecher der Guardia Civil. Diebe wüssten genau, wo sie suchen müssen.

Ob in Palma, Andratx oder Felanitx – Diebstähle sind inzwischen ein Insel-weites Problem. Die Clubleiter tauschen sich aus diesem Grund in einem Chat über verdächtige Aktivitäten auf ihren Plätzen aus. Das Ziel: den Tätern keinen Spielraum mehr zu lassen.