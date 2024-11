Die Nationalpolizei hat eine 46-jährige Litauerin verhaftet, die beschuldigt wird, im Ankunftsbereich des Flughafens von Palma de Mallorca zwei Koffer von Touristen gestohlen zu haben, sowie mehrere Produkte aus einem Geschäft am selben Ort. Die Verdächtige war gerade erst in der Balearenhauptstadt gelandet, als sie schon lange Finger machte. Die Beamten fassten die mutmaßliche Diebin, bevor die sie das Airport-Gelände verlassen konnte.

Der Vorfall hatte sich bereits sich am vergangenen Mittwoch in der Ankunftshalle des Flughafens von Palma ereignet. Eine Frau hatte zwei fremde Koffer an sich genommen, ohne dass die Besitzer dies bemerkten. Mit ihrer Diebesbeute verließ eilig die Halle. Allerdings kam die Verdächtige nicht weit. Sie wurde an der Bushaltestelle im Ankunftsbereich abgefangen.

Bei der Befragung durch die Beamten der Nationalpolizei wiederholte die Täterin immer wieder, dass das Gepäck ihr gehöre. Die Polizeibeamten konnten sich jedoch schnell davon überzeugen, dass ihre Aussage falsch war, da die Koffer mit Namensetiketten versehen waren, die die Frau der Lüge überführten. Das Gepäck wurde den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben, die es sofort als ihres identifizierten.

Wie weitere Untersuchungen offenbarten, waren die langen Finger der Festgenommenen sprichwörtlich schneller gewesen, als die Polizei erlaubt. Unter ihren Habseligkeiten fand die Nationalpolizei gleich noch vier Schachteln Tabak und vier Parfüms, die in einem Geschäft im Airport-Terminal mitgehen lassen hatte. Die Frau wurde kurz darauf zum Gericht in der Vía Alemania in Palma gebracht, wo sie sich wegen Diebstahls verantworten musste.