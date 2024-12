An dem freundlichen und milden Wochenende haben viele Menschen auf Mallorca Sonne und Wärme getankt – mit Beginn der neuen Woche ist allerdings ein Wetterumschwung angekündigt. Polarluft soll auf den Balearen für einen Temperatureineinbruch sorgen, auch Schauer und Schnee in höheren Lagen ist angekündigt. Auch die nächtlichten Tiefsttemperaturen sind spürbar zurückgegangen.

In der Nacht auf Montag sind laut Aemet, dem staatlichen Wetterdienst, folgende Tiefstwerte gemessen worden: 6 Grad in Binissalem, 8 Grad in Artà, 9 Grad in Pollença, 10 Grad in Llucmajor, Andratx sowie Porreres und 12 Grad in Palma de Mallorca und Port de Sóller. Am Montag bleibt das Wetter auf Mallorca erst einmal stabil. Zwar geht der Tag mit Nebel und vielen Wolken los und stellenweise kann der Himmel auch mal länger bedeckt bleiben, oft wird sich die Sonne aber durchsetzten können. Dazu sind 21 Grad in Alcúdia vorhergesagt, 20 Grad in Campos, Sóller und Palma de Mallorca.

Ab Dienstag sind schon die ersten Schauer angekündigt, die im Norden der Insel – rund um Alcúdia und Pollença – sogar als Gewitter herunterkommen können. Ein Tief, das vom Atlantik kommt und über die Balearen zieht, wird auch für sinkende Temperaturen sorgen. Im Mittel liegen sie aber am Dienstag noch bei rund 18 Grad.

Wesentliche frischer und nasser mit aufziehender Polarluft soll es laut der aktuellen Wettervorhersage ab Mittwoch werden. Dann werden tagsüber gerade einmal 13 Grad in Valldemossa erwartet, 15 Grad in Llucmajor sowie 17 Grad in Palma de Mallorca. Dazu soll es fast den gesamten Tag wolkig bleiben und regnen. Die Schnellfallgrenze liegt am Mittwoch bei 1400 Metern, es ist also nicht ausgeschlossen, dass der Niederschlag in höheren Lagen des Tramuntana-Gebirges in Form von Schnee herunterkommt. Laut Aemet wird es in dieser Woche aber auch wärmere Episoden geben:

Vaivén de temperaturas para los próximos 10 días con una muy probable tendencia fría a partir del domingo que viene y que se mantendría durante la segunda semana de diciembre. 🥵😶‍🌫️🥵🥶 2 episodios de precipitaciones🌧️

· Martes 3 y miércoles 4

· A partir del domingo 8 pic.twitter.com/grpnSlMDYl — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) December 1, 2024

Laut der aktuellen Wetteraussichten wird sich nach dem Schlechtwetter-Intermezzo wieder eine kurze, aber stabile Phase einstellen. In der zweiten Wochenhälfte wird es wieder wärmer und sonniger, doch allzu lange soll es laut Aemet nicht dauern: Ab Sonntag sind dann wieder kühlere Werte und neuer Regen angesagt.