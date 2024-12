Bei den kürzlich gekürten World Cheese Awards 2024, einer Art Olympiade für Käseliebhaber, gab es eine Überraschung, die sowohl Feinschmecker als auch Kunden des auf Mallorca beliebten Supermarktriesen Mercadona aufhorchen lässt: Eine Camembert-Creme aus dem Kühlregal von Hacendado, der Eigenmarke des Unternehmens, räumte mit der Auszeichnung „Super Gold“ einen der begehrtesten Preise ab.

Insgesamt traten 4786 Käsesorten aus 47 Ländern an, darunter 654 spanische Vertreter. Dass ausgerechnet ein Produkt aus dem Supermarkt, das für bescheidene 1,70 Euro pro 150-Gramm-Becher erhältlich ist, die Jury überzeugte, war dabei eine echte Überraschung. Doch was macht diesen Käse so besonders?

Der Streichkäse kostet gerade einmal 1,70 Euro

„Der Camembert Cream Cheese der Molkerei Lafuente überzeugt durch seine cremige Textur und den mild-würzigen Geschmack, der selbst anspruchsvolle Gaumen glücklich macht“, erklärte ein Sprecher der World Cheese Awards. Die Käserei aus Kantabrien, die seit 1942 am Markt ist, setzt auf eine Mischung aus 50 Prozent Camembert, Butter und Schmelzsalzen – ein Rezept, das offenbar perfekt aufgeht.

Neben dem prämierten Camembert bietet Mercadona noch weitere Köstlichkeiten aus dem Hause Lafuente an, etwa eine Brie-Creme mit Trüffel. Auch sie ist für den kleinen Luxus zwischendurch gedacht: Der feine Hauch von schwarzem Trüffel und Pilzen verleiht dem Produkt eine besondere Note, die sich Gourmets für 1,70 Euro pro Einheit gönnen können.

Für Spanien als Käsenation war die Bilanz der World Cheese Awards insgesamt erfreulich. Mit La Cava Barus von García-Baquero sicherte sich ein weiteres spanisches Produkt einen Spitzenplatz. Dennoch: Der Star des Abends bleibt der unscheinbare, aber offenbar unwiderstehliche Hacendado-Käse aus dem Kühlregal. Dass ein Käse, der für weniger als zwei Euro zu haben ist, in einem Wettbewerb dieser Größenordnung glänzen kann, sorgt für Staunen. „Ein echtes Zeichen dafür, dass Genuss nicht immer teuer sein muss“, so ein Branchenexperte. Mit seinem „Super Gold“-Gewinn hat der Camembert-Cream-Cheese von Mercadona jedenfalls bewiesen, dass auch der Weg zum kulinarischen Himmel durchaus durch den Supermarkt führen kann.