Langsam aber sicher hält der Winter auf Mallorca Einzug. Die Temperaturen sind tagsüber als auch nachts spürbar zurückgegangen. Zusätzlich gilt eine Sturmwarnung für Teile der Insel und die Schneefallgrenze wird in den kommenden Tagen sinken. Es ist also durchaus möglich, dass es in höheren Lagen des Tramuntana-Gebirges schneit. Parallel dazu sind neue Schauer angekündigt. MM hat die ausführlichen Wetteraussichten für die kommenden Tage.

In der Nacht auf Dienstag ist es wieder verhältnismäßig kalt gewesen: 8 Grad waren es am Kloster Lluc, 9 Grad in Campos und am Flughafen von Mallorca sowie 10 Grad in Sineu und Manacor. Der Dienstagmorgen ist vielerorts mit Schauern losgegangen, unter anderem in Palma de Mallorca hat es geregnet. Oft wird der Morgen noch wolkenverhangen und bedeckt sein, vor allem im Südwesten und Norden der Insel kann es nass werden. Im Süden und Westen wird es aber auch freundliche Abschnitte geben.

Wie der staatliche Wetterdienst Aemet bereits angekündigt hat, wird die Wetterlage auf Mallorca in diesen Tagen instabil und ungemütlich sein. Am Mittwoch ist erneut viel Regen angekündigt und es bleibt oft wolkig. Auch wird es noch etwas frischer: Die Tageshöchstwerte sollen gerade einmal 13 Grad in Valldemossa sowie 16 Grad in Palma de Mallorca und Llucmajor erreichen. Am Mittwochabend sinkt die Schneefallgrenze auf 1200 Meter. Dass der vorhergesagte Niederschlag – zumindest in höheren Lagen des Tramuntana-Gebirges – dann in Form von Schnee herunterkommt, ist durchaus möglich. Es wäre der erste Schneefall in dieser Wintersaison.

Parallel dazu ist eine Sturmwarnung herausgegeben worden. Sie gilt von Mittwochabend um 18 Uhr bis Donnerstagmorgen um 6 Uhr. An den Küsten im Norden, Nordosten, Osten, Südosten sowie Süden kann es bis zu drei Meter hohen Wellengang geben. Der aufziehende Nordwind soll für Böen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde sorgen.

03/12 00:06 #AEMET actualiza #FMA en Baleares. Activos MAÑANA. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 00:06 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/3e4tPDEbUo https://t.co/aNRZBCYIcf — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) December 2, 2024

Wenn sich die aktuellen Wettervorhersagen der Aemet bewahrheiten, wird sich die Wetterlage auf Mallorca ab Donnerstag entspannen. Dann bleibt es trocken, wird meistens freundlich mit viel Sonnenschein und Toptemperaturen bis 22 Grad am Wochenende. Erst am kommendem Sonntag sind neue Schauer angekündigt.