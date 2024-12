Nach einigen eher ruhigen Tagen mit Werten um die 20 Grad soll ein heftiger Sturm vom Nordwesten her Mallorca erreichen. Der Wetterdienst Aemet rief deswegen für Samstag ab 15 Uhr für die gesamte Insel die Warnstufe Orange aus. Es wird davor gewarnt, angesichts des aufgepeitschten Meers Küstenregionen zu meiden.

Ab Sonntag geht der Wind in Regen über, es soll bis weit in die kommende Woche hinein Niederschlag geben, darunter in höheren Lagen Schnee. Die Höchstwerte sacken auf lediglich 14 Grad ab.

Bereits am Mittwoch war ein Tiefdruckgebiet über Mallorca hinweggezogen. Auch hier war der Wind örtlich stark: Mit 98 Kilometern pro Stunde wurde die schnellste Windböe in der Serra d'Alfàbia gemessen. Mit 81 km/h wehte es ebenfalls sehr stark am Leuchtturm von Capdepera. Auf der Insel Cabrera ist die schnellste Böe mit 71 Kilometern pro Stunde verzeichnet worden.

Auch die Temperaturen waren in diesen Tagen wesentlich abgekühlt. Nur drei Grad wurden in der Nacht auf Donnerstag gemessen worden – überraschenderweise nicht in höheren Lagen des Tramuntana-Gebirges, sondern im Süden der Insel in Campos. 5 Grad waren es am Flughafen von Palma de Mallorca, Sineu und Manacor, 6 Grad in Petra und 7 Grad in Llucmajor.