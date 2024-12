Am Flughafen von Palma de Mallorca sorgt eine Änderung der Parkplatzgestaltung für Verwirrung unter den Autofahrern. Der Express-Parkplatz auf der Abflugebene, der vor allem für das schnelle Abholen und Absetzen von Passagieren genutzt wird, wurde kürzlich umgestaltet. Die Parkbuchten sind nun in entgegengesetzter Richtung zur bisherigen Anordnung markiert – ein Schritt, der viele Nutzer ins Grübeln bringt.

Laut dem neuen Design, das in den letzten Wochen eingeführt wurde, müssen Fahrer jetzt rückwärts in die Parkbuchten einfahren und dabei manövrieren, um ihr Fahrzeug korrekt zu positionieren. Diese Anpassung zielt darauf ab, das Ausladen von Gepäck auf den Gehweg zu erleichtern und die Fahrzeuge in eine Richtung auszurichten, die eine schnelle Ausfahrt ermöglicht. Doch diese vermeintliche Verbesserung hat bisher vor allem eines bewirkt: Chaos.

Viele Autofahrer ignorieren die neuen Vorgaben und parken weiterhin so wie zuvor – auch wenn dies bedeutet, dass ihre Fahrzeuge nun schief oder falsch auf den neuen Linien stehen. „Es ist unglaublich. Sie haben die Richtung geändert, aber niemand hält sich daran. Die Leute müssen hier kompliziert rückwärts einparken, was alles noch schwieriger macht“, berichtet eine genervte Nutzerin, die ihre Eindrücke per Video dokumentierte.

Die Flughafengesellschaft Aena verteidigt die Maßnahme und erklärt, sie sei ein Teil einer „Verbesserungsmaßnahme“. Ziel sei es, die Sicherheit zu erhöhen, indem Gepäck direkt auf dem Gehweg abgeladen wird und nicht auf der Straße. Gleichzeitig solle die neue Anordnung die Abfahrt der Fahrzeuge beschleunigen.

Trotz dieser Erklärung scheint die Neuregelung bei vielen Nutzern auf Unverständnis zu stoßen. Gerade Stammgäste des Flughafens halten an ihren alten Gewohnheiten fest. Ob sich die neue Parkplatzgestaltung langfristig bewährt, bleibt abzuwarten. Derzeit sorgt sie jedoch vor allem für Kopfschütteln und Unmut unter den Reisenden.