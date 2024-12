In mehreren Dörfern auf Mallorca hat es am Montagnachmittag intensiv, ergiebig und länger anhaltend gehagelt. Betroffen waren Medienberichten zufolge vor allem Sant Joan, Artà, Alaró und Pollença. Auf dem Gebiet der letztgenannten Gemeinde färbte sich der im Sommer beliebte Albercutx-Strand weiß.

Die Hagelkörner waren nicht groß, dafür aber zahlreich. Die Schauer wurden von vielen Bürgern gefilmt, mehrere Videos wurden in soziale Netzwerke gestellt. Ungeachtet des Hagels liegt die Schneefallgrenze höher, und zwar bei etwa 1000 Metern. Vor allem im Nordosten der Insel wird mit baldigem Schneefall gerechnet.

Auch in den kommenden Tagen wird auf Mallorca mit Niederschlag gerechnet. Hagelschauer sind laut dem Wetterdienst Aemet ebenfalls weiter möglich. Die Höchsttemperaturen werden die 14 Grad bis auf Weiteres nicht überschreiten.

In der Nacht zum Sonntag war es noch relativ mild gewesen, die Temperaturen lagen im Flachland fast überall im zweistelligen Bereich. Richtig kalt war es nur im Gebirge: In Escorca wurden 4,5 Grad gemessen, in der Serra d'Alfàbia 3,8 Grad, in Campos sowie Manacor 9 Grad und in Artà 9,4 Grad.