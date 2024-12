Urlauber auf Mallorca können aufatmen: In unmittelbarer Entfernung vom Eingang zum unterirdischen Bahnhof von Palma de Mallorca entsteht ein neues Revier der Lokalpolizei. Die Gegend und der Parc de ses Estacions gelten als Kriminalitätshotspots auf der Insel. Taschendiebe passen dort gern ausländische Passanten ab, um sie zu bestehlen. Prostituierte warten auf Freier, gewalttätige Jugendliche rotten sich zusammen.

Das Revier nimmt in einem nahegelegenen Gebäude Gestalt an, das derzeit renoviert wird. 242.000 Euro stehen für die Baumaßnahme zur Verfügung. Im Mai des kommenden Jahres soll alles fertig sein. Anwohner und Touristen hatten in der Vergangenheit wiederholt darauf hingewiesen, dass in der Gegend ein Polizeirevier nötig sei.

An der Plaça d'Espanya kommen sämtliche Insel- Zug- und Buslinien zusammen. Auch die Touristenbusse der Linien 35 und 25 erreichen hier die Innenstadt vom sogenannten Ballermann kommend. Das neue Polizeirevier soll 24 Stunden lang besetzt sein, hinzu sollen acht neue Überwachungkameras im Parc de Ses Estacions kommen.

Die Plaça d'Espanya ist nach ihrem Umbau ohnehin schon deutlich sicherer geweorden. Gegenüber vom Denkmal zu Ehren des Erobererkönigs Jaime stehen permanent Lokalpolizisten, um ein Vordringen dubioser Gestalten zu unterbinden.