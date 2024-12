An diesem Wochenende wird sich das Winterwetter auf Mallorca meistens von seiner schönen Seite zeigen. Die aktuellen Vorhersagen von Aemet, dem staatlichen Wetterdienst, zeigen viel Sonne und durchaus akzeptable Werte an. Dennoch bleiben die Nächte meist ziemlich kalt und es soll sogar regnen. MM hat die ausführlichen Wetteraussichten für die kommenden Tage.

Der Freitag ist vielerorts mit Nebel losgegangen, unter anderem rund um Sóller war es am Morgen sehr trüb. Auch die Nacht ist erneut sehr kalt gewesen: 3 Grad waren es am Kloster Lluc, 4 Grad an der Universität von Palma de Mallorca und 6 Grad in Llucmajor sowie Calvià. Tagsüber gibt es 15 bis 18 Grad an Höchstwerten, dazu wird der Himmel wechselnd bewölkt sein. Mal dominieren dichtere Wolkenfelder, mal scheint die Sonne. Auch kurze Schauer sind nicht ausgeschlossen, aber eher die Ausnahme.

Der schönere Tag des Wochenendes wird der Samstag. Meistens strahlt der Himmel blau und die Sonne ebenso, es werden nur lockere Wolken zu sehen sein. Allerdings könnte ein flotter Wind dazukommen, mit dem sich die Werte ein wenig frischer anfühlen werden. In Norden der Insel sind kurze Schauer möglich, so Aemet. Rund 16 Grad werden in Maria de la Salut und Sóller sowie 17 Grad in Palma de Mallorca und Santanyí erwartet.

Am Sonntag verdichten sich die Wolken am Himmel über Mallorca und die Regenwahrscheinlichkeit steigt an. Vor allem in Norden der Insel, rund um Pollença und Alcúdia, soll es regnen; auch im Südwesten kann es nass werden. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1200 Meter, es könnte in höheren Lagen des Tramuntana-Gebirges also wieder weiße Gipfel geben. Der erste Schnee dieses Winters bereits war am Dienstagmorgen auf den Puig Major gerieselt.

Außerdem hatte es auf Mallorca am Donnerstag Unwetter gegeben, die unter anderem am rund um Petra und Felanitx für Hagel gesorgt haben. Parallel dazu ist dieses Bild am Leuchtturm von Capdepera entstanden: Es zeigt, wie die Unwetterfront aufzieht.

Die neue Woche geht dann mit ähnlichem Wetter wie am Wochenende los: Mal wird es sonnig, mal bleibt es bewölkt und insgesamt weiter relativ frisch. Im Winter auf Mallorca liegen die gefühlten Werte oftmals unter den gemessenen Temperaturen – das liegt an der hohen Luftfeuchtigkeit.