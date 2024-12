Der Guardia Civil ist es gelungen, auf Mallorca eine Bande zu zerschlagen, deren Mitglieder in DutzendeHäuser in von vielen Deutschen bewohnten Orten wie Port d'Andratx, Calvià und Cala Rajada eingebrochen waren. Hinzu kommen Marratxí und Palma. Die drei Männer – ein Albaner, ein Bulgare und ein Marokkaner – wurden einer Pressemitteilung zufolge am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Einer der kriminellen ist wegen Mordes vorbestraft.

Den Männern wird vorgeworfen, aus den Häusern unter anderem 50 Uhren und Schmuckstücke in großer Zahl entwendet zu haben. Die Männer rissen gemeinhin Tresore aus den Mauern. Diese enthielten neben den Uhren und dem Schmuck auch Bargeld und andere Wertgegenstände. Die Täter wurden in flagranti in drei Immobilien erwischt, und zwar in Palmas Stadtteil Gènova und in Cala Major.

Wie die Guardia Civil weiter mitteilte, wollten die Schwerverbrecher in den bevorstehenden Weihnachtstagen in Abwesenheit der meist ausländischen Besitzer im großen Stil in weitere Insel-Immobilien einbrechen.

Die Ermittler konnten neben den Uhren und Schmuckstücken einen aus einer Villa in Marratxí gestohlenen Tresor, zahlreiche Handys und 3500 Euro Bargeld sicherstellen. Diese Objekte konnten von den rechtmäßigen Besitzern bereits abgeholt werden.