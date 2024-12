Rettungskräfte haben am vergangenen Montag auf Mallorca einen deutschen Wanderer gerettet. Der Mann war in der Serra de Cavall Bernat bei Pollença im Norden der Insel unterwegs gewesen und plötzlich zwei Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei brach er sich den Fuß.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr, bevor der 60-jährige Tourist, der alleine durch das Gebirge wanderte, den Notruf 112 der Balearen wählte. Acht Feuerwehrmänner der Bergrettungsgruppe des Inselrats von Mallorca und zwei Einsatzkräfte der Guardia Civil waren schnell vor Ort, um den Verletzten zu bergen. Schließlich traf ein Hubschrauber des maritimen Rettungsdienstes ein, dem es mittlerweile bei Dunkelheit gelang, den Deutschen aus dem Cavall Bernat in das Universitätskrankenhaus von Son Espases zu bringen. Dem Mann geht es mittlerweile schon wieder besser. Die Route durch die Serra de Cavall Bernat gilt als langer und anspruchsvoller, panoramatechnisch aber kaum zu überbietender Traumgrat an der Nordküste Mallorcas. Im Fels sind mehrmals schwierige Kletterstellen sowohl im Auf-, als auch im Abstieg bei teils extremer Ausgesetztheit zu bewältigen.