Nach jahrelangem Leerstand soll einem Gebäude mit einem nie eingeweihten Casino in Palma de Mallorca Leben eingehaucht werden. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" wollen schwedische Investoren das 2000 Quadratmeter umfassende Areal in ein kombiniertes Spa mit angeschlossenem Fitnessstudio umwandeln.

Der Besitzer der Immobilie, Eusebio Cano, hat sich zufrieden darüber geäußert, dass Bewegung in die Angelegenheit kommt. Zehn Jahre sei dort nichts passiert, jetzt endlich würden Millionen Euro investiert, freute sich der Unternehmer. Eusebio Cano ist auch Besitzer der Spielhalle Bingo Rosales an der Manacor-Ausfallstraße.

Das neue Fitnessstudio mit Spa soll unter anderem über einen Salzwasserpool verfügen und insgesamt 30 bis 40 Gästen Platz bieten. Das Gebäude, das sich hinter dem Olivar-Markt befindet, wird den Plänen zufolge so umgestaltet, dass es wie in seinem Baujahr 1909 aussieht. Der Architekt war Manuel J. Raspall. Ganz früher fanden in dem Bau Theater- und Zarzuela-Aufführungen statt. 1948 wurde es grundlegend renoviert.

Zuletzt sollte es ein Casino werden, doch vor zwei Jahren entschied das oberste Balearengericht Tribunal Superior de Justicia, dies definitiv nicht zu erlauben. Im Jahr 2015 waren bereits begonnene Umbauarbeiten von der Stadtverwaltung von Palma gestoppt worden. Sämtliche versuche vor Gericht, das Vorhaben wieder zu beleben, schlugen fehl.