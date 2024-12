Die Ermittlungen im Fall des 34-jährigen Spaniers Federico B., der am Samstag tot im ausgetrockneten Bachbett des Torrent de Coanegra in Marratxí auf Mallorca aufgefunden wurde, nehmen eine neue Wendung. Laut Berichten der spanischen Lokalzeitung "Ultima Hora" und weiteren Medien hatte Federico B. geplant, seinen aus Venezuela stammenden Lebensgefährten Sebastián O. zu heiraten, um dessen Aufenthaltsstatus in Spanien zu regulieren.

Aus dem Umfeld des Opfers ist zu hören, dass Federico B. bereits im September Kontakt mit einem Anwalt aufgenommen hatte, um sich über die rechtlichen Schritte für die geplante Eheschließung zu informieren. Doch dieser Schritt wurde nie vollzogen – die Gründe dafür bleiben unklar.

Eine Beziehung mit tragischem Ausgang

Bekannte des Paares berichteten, dass die Beziehung zwischen Federico B. und Sebastián O. erst vor wenigen Monaten begann. Was zunächst wie eine Romanze wirkte, entwickelte sich rasch zu einer ernsten Partnerschaft. Federico B. hatte sich offenbar intensiv mit der Möglichkeit befasst, seinem Partner as Aufenthaltsrecht zu ermöglichen. Doch der Plan, die Beziehung offiziell zu machen, wurde nie umgesetzt.

Der dramatische Vorfall ereignete sich in der Nähe des ausgetrockneten Wildbachs von Coanegra. Eine Spaziergängerin entdeckte den leblosen Körper des 34-Jährigen, nachdem ihr Hund vorausgelaufen war und sie zu der Fundstelle führte. Die alarmierten Behörden rückten mit Lokalpolizei, Guardia Civil und einer Gerichtsmedizinerin an. Am Tatort sicherten die Ermittler Spuren und suchten nach möglichen Beweismitteln, darunter eine potenzielle Tatwaffe.

Gewalt im Mittelpunkt der Ermittlungen

Erste Untersuchungen legen nahe, dass es zwischen dem Opfer und seinem Partner zu einem schweren Streit gekommen sein könnte. Nach Angaben der Ermittler könnte Sebastián O. den Kopf seines Lebensgefährten mit Gewalt gegen die Steine im Bachbett geschlagen haben. Die schweren Gesichtsverletzungen des Opfers untermauern diese Theorie. Alternativ wird auch untersucht, ob ein stumpfer Gegenstand als Tatwaffe eingesetzt wurde.

Am Sonntag wurde der 31-jährige Sebastián O. von der Guardia Civil verhaftet. Bekannte des Paares berichteten, dass es in der Beziehung häufig zu Spannungen gekommen sei. Besonders auffällig seien Berichte über manipulative und gewalttätige Verhaltensweisen des Verdächtigen gegenüber Federico B.

Aufklärung durch Überwachungskameras

Zur Klärung des Falls werten die Ermittler derzeit Aufnahmen von Überwachungskameras in der Nähe des Tatorts aus. Diese sollen Aufschluss über die Geschehnisse vor der Tat geben. Der Verdächtige bleibt währenddessen in Polizeigewahrsam. Die Ergebnisse der Untersuchung werden am Mittwoch dem Gericht in Palma vorgelegt.

Der Tod von Federico B. hat in Marratxí Bestürzung ausgelöst. Die Gemeinde hofft auf eine rasche Aufklärung des Falls, der nicht nur wegen seiner Tragik, sondern auch wegen der mutmaßlichen Hintergründe große Aufmerksamkeit erregt hat.