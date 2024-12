Im Fall des für den Abriss vorgesehenen historisch bedeutsamen Gebäudes an der Straße 31 de Diciembre in Palma de Mallorca it ein Aufschub beschlossen worden. Drei Monate lang dürfen die Abrissbagger nicht an dem 1932 errihteten Bau mit der ansprechenden Außenfassade zum Einsatz kommen.

Während dieses Zeitraums wird untersucht, inwiefern das von dem bekannten Architekten Gaspar Bennazar errichtete Gebäude offiziell geschützt werden kann. Möglich ist auch, dass es gar nicht unter Schutz gestellt und letztendlich doch abgerissen wird. Nicht ausgeschlossen wird, dass es wie von der organisation "Arca" nicht angetastet werden darf. Der Abriss des im rationalistischen Stil errichteten Hauses mit der Nummer 27 in der emblematischen Straße war bereits genehmigt worden. Sämtliche Gebäude der"Eixample" genannten Viertel jenseits des innenstadtrings Avenidas sind ungeschützt. Das Abriss- und Neubauprojekt in der Straße 31 de Diciembre wurde bereits im Jahr 2013 von einer Firma namens Can Domenge in der Kommune vorgelegt. In dem Gebäude waren im Erdgeschoss mehrere Geschäfte untergebracht. Eine traditionelle Bäckerei wurde im Jahr 2016 geschlossen, was viele Einwohner der Stadt erschüttert hatte. Zudem gab es dort ein Reisebüro, einen Handyladen und einen Friseur. Der Bau befindet sich auf einer Fläche von 1294 Quadratmetern.