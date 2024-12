Der international bekannte Musiker und Klassikpianist James Rhodes hat in den sozialen Medien seiner Empörung Ausdruck verliehen, nachdem er für ein Frühstück in einem „Cappuccino“-Café eine Rechnung von über 30 Euro erhalten hatte. Die Franchising-Kette, die unter anderem auf Mallorca in Puerto Portals, Port d'Andratx und Palma vertreten ist, hat mit ihren hohen Preisen des Öfteren bereits für Aufsehen gesorgt.

Im Falle von James Rhodes summierte sich eine einfache Bestellung von zwei O-Säften und zwei Croissants auf satte 31 Euro. „Was für ein schöner Tag, dachte ich. Lass uns einen Vormittagssnack einnehmen - einen Saft und ein Croissant. Ich frage nach der Rechnung, und...“, begann der Musiker in seiner Instagram-Story. Rhodes, der die Rechnung mit seinen Followern teilte, zeigte sich enttäuscht über den Geschmack und den Preis der Speisen. Ähnliche Nachrichten Berühmte Musik-Stars besuchen Insel-Bar – und posten stolz Rechnung über 22.338 Euro Cappuccino ist bekannt für seine exklusiven Standorte und gehobene Preise. Ein Glas Orangensaft kostete laut der Rechnung 9,60 Euro, ein Croissant 4,80 Euro. Der „Wiener Cappuccino“ auf der Frühstückskarte wird für 6,50 Euro angeboten, während der mallorquinische Mandelkuchen Gató mit Mandeleis 12 Euro kostet. Angesichts der Kritik von Rhoedes reagierten zahlreiche seiner Follower auf die Veröffentlichung des Musikers und kommentierten sarkastisch: „Waren es Kübel Orangensaft oder wurden sie vielleicht aus Goldbarren gepresst?“ Ein weiterer fügte hinzu: „Es ist nicht illegal, aber natürlich unmoralisch.“ Die Kette ist nicht nur in Madrid vertreten, sondern auch in mehreren beliebten Touristenorten auf Mallorca und anderen spanischen Städten wie Marbella und Valencia. Trotz der teuren Preise setzt die Marke nach eigenen Angaben auf "gehobene Gastronomie und das Erschaffen von exklusiven Erlebnissen“ für ihre Kunden.