Ein Radfahrer ist am vergangenen Sonntag auf Mallorca frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Die Kollision ereignete sich gegen zehn Uhr morgens auf der Landstraße MA-3422 zwischen Sa Pobla und Búger im Norden der Insel. Dabei wurde der Radfahrer drei Meter durch die Luft geschleudert und liegt jetzt im Koma.

Das beteiligte Auto traf den Mann, dessen Identität ungeklärt ist, mit einer Geschwindigkeit von zwischen 40 und 50 Kilometern pro Stunde. In der Folge wurde der Rettungsdienst SAMU061 alarmiert, der zwei Krankenwagen entsandte. Die Einsatzkräfte versorgten den Radfahrer medizinisch und brachten ihn unter mechanischer Beatmung in das Krankenhaus Son Espases.

Dort wird der Mann wegen eines Schädel-Hirn-Traumas behandelt. Die Straßenverkehrseinheit der Guardia Civil versucht nun, den Hergang des Vorfalls zu rekonstruieren.

Die Gemeinde Sa Pobla, in dessen Nähe der Crash stattfand, wird gleich zweimal in "Radeln für die Seele. Mallorca" besprochen. In seinem Radreiseführer stellt der Blogger Herbert Rönneburg 15 Touren über die Insel vor. Diese sind in drei Kategorien unterteilt: "Auszeiten" in der schönen Landschaft Mallorcas, "Weitblicke" mit befriedigenden Panoramen und "Erfrischung" entlang der mallorquinischen Küste. Die ausführlichen Wegbeschreibungen sind bis zu zehn Seiten lang, begleitet von schönen Fotos und Informationskästen. Der Leser wird über die Länge jeder Tour informiert (zwischen 20 und 55 Kilometern), erfährt, wie hoch die Fahrten hinauf gehen sowie die Dauer der Ausflüge (zwischen zwei und fünf Stunden). Was das Buch sonst noch bietet, erfahren Sie hier.