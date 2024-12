Eine Gruppe von etwa 50 Motorrad- und Quadrowdies hat am Samstagabend die vorweihnachtliche Besinnlichkeit in der Altstadt von Palma de Mallorca gestört. Passanten und User von sozialen Netzwerken beschwerten sich über die Lärmverursacher, die zum Teil in Santa-Claus-Kostümen unterwegs waren.

Die störenden Fahrer waren auf der Rambla und der Avenida Jaime III. unterwegs. Auf dem Boulaverd Borne beeinträchtigten sie ein besinnliches Chorkonzert. Lokalpolizisten sorgten nicht etwa dafür, dass die Störer schnell wieder verschwanden, sondern eskortierten sie sogar bei ihren Runden. Ähnliche Nachrichten Urlauber wundern sich über Palmas brachliegendes Stadtmauer-Projekt: Wie es dort weitergehen soll Ohrenbetäubender Lärm passt im Grunde nicht zur ruhigen Stimmung an den Festtagen. Um so aufgeregter waren die Menschen, als sich die störer in der schön zurecht gemachten Altstadt von Palma breitmachten. In der Altstadt gibt es derzeit mehrere Weihnachtsmärkte, die Messen der Kirchen sind gut besucht. Viele Menschen sind unterwegs und genießen die besinnliche Atmosphäre zwischen den Verkaufsständen. Sie essen zudem sogenannte churros oder trinken Glühwein.