Zu den Weihnachtsfeiertagen zeigt sich Mallorca einmal mehr von seiner strahlenden Seite. Tagsüber lässt die Sonne goldenes Licht über das Meer und die Insel fließen. In windstillen Ecke können im Sonnenschein mitunter wahre Frühlingsgefühle aufkommen, wenn das Quecksilber auf 17 bis 18 Grad klettert.

So war es nicht nur am ersten Weihnachtsfeiertag, auch der zweite verspricht Sonnenschein. Und damit auch traumhafte und sehr farbintensive Sonnenuntergänge, die hier derzeit gegen 17.30 Uhr über den Horizont gehen. Bereits an Heiligabend glühte die Bucht von Palma in Orange, Rosa, Rot, Blau und anschließend Silber auf. Ein einzigartiges Schauspiel.

Am Hafen von Portixol in Palma. Foto: as

Die fast schon milden Tageshöchstwerte kontrastieren indes mit den Tiefstwerten, die nachts nahezu Richtung Frostgrenze absinken. Gerade in den Bergen oder auf dem flachen Land in der Inselmitte fällt das Quecksilber auf Werte von 1 bis 4 Grad. Da hilft dann nur noch ein gutes Kaminfeuer oder eine elektrische Bettheizung gegen die klamme Kälte, die sich gerne in den traditionellen Häusern der Insel breitmacht.

Somit erleben die Bürger und Besucher auf Mallorca derzeit tägliche Temperaturschwankungen von 15 bis zu 20 Grad. Mit Sport oder langen Spaziergängen an der frischen Luft lässt sich dieser Kontrast bestens aushalten. Mit Glück sieht man an den Stränden mitunter auch Hartgesottene sich nahezu todesmutig in die Wellen stürzen. Das Meer rund um Mallorca beträgt derzeit 16 Grad.

Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter auf Mallorca weitgehend stabil. Es gibt viel Sonnenschein bei relativ wenig Bewölkung und somit auch keinen Regen. Das bedeutet stahlblauen Himmel am Tag und ein ebenso blaues Meer. Erst von kommender Woche an soll sich der Himmel wieder stärker bewölken.