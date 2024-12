Die Bild-Zeitung hat dem verwaisten Einkaufszentrum unter der Plaça Major in Palma de Mallorca am zweiten Weihnachtsfeiertag einen längeren Artikel gewidmet. Der Autor nennt darin das seit vielen Jahren leerstehende Areal einen "Lost Place". "Nur noch Tauben verirren sich in den leeren Gängen. Rolltreppen stehen still und verwahrlosen. Wenigstens das angrenzende Parkhaus ist noch in Betrieb."

Schon vor vielen Jahren waren Vorschläge zur weiteren nutzung des Einkaufszentrums unterbreitet worden: Der zentrale Raum sollte als Parkplatz hauptsächlich für Anwohner genutzt werden. Für das Erdgeschoss wurde eine private Nutzung erwogen, etwa für Geschäfte und Ausstellungen des Museums für Stadtgeschichte. Ähnliche Nachrichten Rathaus von Palma will Tunnel unter der Altstadt für Fußgänger öffnen Mehr ähnliche Nachrichten Als andere Möglichkeit wurde damals genannt, die gesamte Fläche für Geschäfte und Vermietung zu nutzen. Arbeitgeberverbände sprachen sich dafür aus, symbolträchtige Unternehmen anzusiedeln. Die Mietverträge für die Ladeninhaber waren im September 2019 abgelaufen. Einige der Betreiber weigerten sich wochenlang, ihr Geschäft zu verlassen. Inzwischen wechselte die Stadtregierung, und das Ganze versandete. Die Plaça Major soll in Bälde wie auch die Plaça d'Espanya vollständig umgebaut werden. Ganz früher hatte es sich dabei nicht um eine Betonfläche gehandelt, es befanden sich dort Bäume, sonstige Pflanzen und Bänke.