Nach zahlreichen stillen und sonnigen Tagen wird sich das Wetter auf Mallorca bald zum Schlechteren ändern. Pünktlich am Dreikönigsfeiertag wird den Meteorologen von Aemet zufolge Regen und stärkerer Südwestwind erwartet. Die Temperaturen steigen nur leicht auf 18 Grad, nachts jedoch soll es mit 10 bis 11 Grad erheblich milder werden.

Die Nacht zum Donnerstag war einigen Orten auf Mallorca gar nicht mal so kalt, an anderen musste man gehörig bibbern: Während in Sineu nur 3,3 Grad gemessen wurden, erreichte das Quecksilber am Leuchtturm von Cala Rajada milde 13,4 Grad.

Auch in Portocolom war es mit 10,4 Grad nachts recht mild. Richtig kalt war es in folgenden Inseldörfern: minus 1,2 Grad in Escorca, 3 Grad an der Balearen-Universität, 4 Grad in Campos und 2,9 Grad in Binissalem.

Der Januar ist auf Mallorca ein eher ruhiger Monat. Erst zum Februar hin und später steigt die Wahrscheinlichkeit von Winterstürmen. Ruhige und sonnige Phasen im Januar werden "calmas de enero" genannt.