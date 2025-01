Auf dem Weg von England nach Mallorca hat eine Maschine von der Fluggesellschaft British Airways umkehren und eine Sicherheitslandung hinlegen müssen. An Bord hatte sich Rauch entwickelt. Der Vorfall ereignete sich am Samstagvormittag, 4. Januar, am Flughafen von London Gatwick, berichtet das Branchenportal Aviation Herald.

Der Airbus A321 mit der Flugnummer BA2670 war um 8.06 Uhr mit einer kleinen Verzögerung in Richtung Palma de Mallorca gestartet. Während die Maschine über die französische Stadt Le Mans flog, bemerkte die Crew etwas Ungewöhnliches an Bord: In der Kabine hatte sich Rauch entwickelt.

Daher beschloss die Besatzung, nach London umzukehren, heißt es in dem Bericht. Auch beim Landeanflug auf London rauchte es noch immer in der Kabine. Um 10.50 Uhr konnte die British-Airways-Maschine die Sicherheitslandung erfolgreich durchführen. Auf www.flightradar.com lässt sich die Route des Mallorca-Fliegers genau einsehen:

Schon zuvor hatte die Crew einen sogenannten Außenbordplatz angefordert, um die Passagiere so schnell wie möglich aussteigen zu lassen. "Nach Angaben der örtlichen Behörden wurde das Flugzeug von der Feuerwehr und dem Bodenpersonal in Empfang genommen und zum Vorfeld gerollt. Die Landebahn wurde inspiziert", heißt es beim Branchenportal Aviation Herald. Danach blieb das Pannen-Flugzeug erst einmal am Boden.

Erst in dieser Woche hatte es am Flughafen von Palma de Mallorca fast zeitgleich zwei Sicherheitsladungen gegeben. Kurz hintereinander mussten am Donnerstag zwei Maschinen außerplanmäßig landen, weil Passagiere an Bord mit gesundheitlichen Problemen kämpften.