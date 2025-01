Auf Mallorca sind zwei Männer zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden. Sie sollen im Jahr 2023 mindestens fünf Raubüberfälle auf Luxuswohnungen in Calvià und Andratx verübt haben, dabei erbeuteten sie Gegenstände im Wert von fast einer halben Million Euro. Ein Mann wurde vor dem Gericht in Palma de Mallorca zu neun Jahren, ein weiterer zu sechs Jahren Haft verurteilt.

Die luxuriösen Wohnungen und Häuser, auf die die Verurteilten es abgesehen hatten, standen in Bendinat, Costa d'en Blanes, Santa Ponça und Marratxí. Der Richter sprach bei der Verurteilung: "Die Kontinuität des Verbrechens ist leicht daran zu erkennen, dass alle Einbrüche in diesem Prozess nach einem ähnlichen Muster ablaufen. Es wird das gleiche Fahrzeug benutzt, die Häuser liegen nahe beieinander und es werden die gleichen Gegenstände gestohlen. Sie finden alle in demselben Zeitraum statt."

Bei dem Verurteilten, der für neun Jahre ins Gefängnis muss, wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung außerdem Drogen gefunden. Der Mann bewahrte Amphetamine in der Gefriertruhe auf und musste sich deshalb wegen Drogenbesitzes verantworten.

Bargeld, Luxusuhren, teure Handtaschen, Schmuck und vieles mehr erbeuteten die Seriendiebe.

Zwei weitere Männer, die ebenfalls angeklagt waren, wurden vom Gericht freigesprochen. "Es gibt keine Beweise, die diese beiden Angeklagten mit den angeklagten Diebstählen in Verbindung bringen, da die in den Gemeinschaftsräumen gefundenen Gegenstände (...) nur eine mögliche Kenntnis der Werkzeuge und Kleidungsstücke darstellen können, die sich in dem Haus befanden", so die Richter.

Einer der Einbrecher war am 28. August 2023 am Flughafen von Palma de Mallorca festgenommen worden. Der Mann war dabei, die Insel zu verlassen. In seinen Sachen fanden die Beamten mehrere hochwertige Uhren, Schmuck und 8000 Euro in bar.