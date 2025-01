Auf dem Weg von Mallorca nach Hamburg hat eine Eurowings-Maschine einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen müssen. Anstatt direkt in die Hansestadt zu fliegen, musste der Ferienflieger am Montagnachmittag im französischen Marseille zwischenlanden. Der Grund war ein medizinischer Notfall an Bord. Zuerst hatte die Hamburger Morgenpost über den Fall berichtet.

Am Montag, 6. Januar, startete die Maschine um 14.35 Uhr vom Flughafen in Palma de Mallorca in Richtung Hamburg. In der sogenannten Flight History auf www.flightradar.com lässt sich nachvollziehen, dass die Crew von ihrer Route abweichen und in Frankreich landen musste. Der Flieger mit 175 Passagieren an Bord wurde umgeleitet, um welche Art von Notfall an Bord es sich handelte, ist noch nicht bekannt. Die Antwort auf eine entsprechende Anfrage des Mallorca Magazins bei der deutschen Fluggesellschaft steht noch aus.

Anstatt direkt von Palma de Mallorca nach Hamburg zu fliegen, musste der Eurowings-Flieger am Montag in Marseille zwischenlanden. Foto: Screenshot Flightradar

Die an Bord verbliebenen Passagiere hatten Glück, denn um 16.19 Uhr ging es dann weiter mit der Heimreise. Sie mussten nicht auf einen anderen Flieger umsteigen oder gar in Frankreich übernachten. Stattdessen konnte die Crew des A320 ihren Flug von Marseille nach Hamburg fortsetzen und mit einer Verspätung von etwas mehr als einer Stunde um 17.53 Uhr in der Hansestadt landen.

Erst wenige Tage zuvor musste ein Mallorca-Flieger auf dem Weg Richtung Insel umkehren. Am Samstag, 4. Januar, hat eine Maschine der Fluggesellschaft British Airways von London nach Palma de Mallorca umdrehen und eine Sicherheitslandung hinlegen müssen. Denn während die Maschine über die französische Stadt Le Mans flog, bemerkte die Crew etwas Ungewöhnliches an Bord: In der Kabine hatte sich Rauch entwickelt.