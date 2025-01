Die neu eröffnete Kraftfahrzeug-Prüfstelle in Calvià auf Mallorca hat am Dienstag einen holprigen Start hingelegt. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, mussten Autofahrer teilweise mehr als drei Stunden auf ihre technische Überprüfung warten. "Alles ist völlig überlastet, und ein Ende ist nicht in Sicht", berichtete ein frustrierter Kunde, der bereits seit dem Vormittag wartete.

Der zuständige Inselrat von Mallorca erklärte die massiven Verzögerungen mit technischen Anlaufschwierigkeiten. Die offizielle Eröffnung der Prüfstelle sei erst für den 10. Januar geplant, derzeit befinde man sich noch in der Testphase, hieß es seitens der Behörde. Vor allem die Integration in das bestehende Computer-System der anderen Prüfstationen habe für Komplikationen gesorgt. Trotz der Startschwierigkeiten versicherte die Behörde, dass alle für diesen Tag terminierten Fahrzeugprüfungen durchgeführt würden – auch wenn die Mitarbeiter dafür länger arbeiten müssten. Der neue Betreiber der mallorquinischen Kfz-Prüfstellen, der seinen Dienst am 2. Januar aufgenommen hat, plant eine deutliche Ausweitung der Prüfkapazitäten: Die Zahl der monatlichen Termine soll von 20.000 auf 40.000 verdoppelt werden. Diese Maßnahme sei deshalb dringend erforderlich, da Fahrzeughalter auf der Insel bislang bis zu einem halben Jahr auf einen Prüftermin warten müssten, so der Inselrat. Mit der Eröffnung der neuen Station in Calvià und zusätzlichem Personal sollen die Wartezeiten nun deutlich verkürzt werden. Bereits ab dem 13. Januar seien neue Termine verfügbar, teilte der Inselrat mit. Die regelmäßige Hauptuntersuchung ITV (Inspección Técnica de Vehículos) ist das Pendant zum deutschen TÜV und für alle Fahrzeughalter auf Mallorca verpflichtend. Bei Nichteinhaltung drohen hohe Bußgelder.