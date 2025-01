Auf Mallorca steht bald ein markanter Wetterumschwung bevor. Ab dem Wochenende – vor allem ab Sonntag – müssen sich Bewohner und Besucher der Insel auf deutlich kühlere Temperaturen, stärkeren Regen und kräftigen Wind einstellen. Nach angenehmen Höchstwerten von rund 21 Grad am Donnerstag und Freitag wird das Thermometer spätestens in der Nacht zum Sonntag merklich fallen – auf nur noch 13 bis 14 Grad. Begleitet wird die Abkühlung von einem starken Nordwind, der als "Tramuntana" bekannt ist.

Die "Tramuntana", ein Windphänomen ähnlich dem Föhn in Südbayern, gilt als Laune der Natur, die nicht jeden begeistert. Besonders oft fegt dieser kalte, trockene Wind über die Nachbarinsel Menorca hinweg, bringt aber auch Mallorca immer wieder ungemütliche Wetterlagen.

Am Sonntag könnte die Schneefallgrenze auf der Insel erstmals in diesem Winter auf etwa 700 Meter sinken. Zwar wird sie am Montag leicht auf 800 Meter ansteigen, doch der Wind bleibt voraussichtlich stark. Auch in der kommenden Woche sollen die Temperaturen auf einem ungewohnt niedrigen Niveau verharren, was auf Mallorca für diese Jahreszeit ungewöhnlich ist.

Noch zeigte sich die Insel zuletzt eher mild. Die Nächte blieben vielerorts angenehm: In Banyalbufar kletterten die Werte auf 13 Grad, in Calvià auf 12 Grad. Kälter war es hingegen in Campos mit 6,5 Grad und in der Serra d'Alfabia, wo am Dienstagmorgen 4,5 Grad gemessen wurden.

Der nahende Wetterumschwung dürfte insbesondere bei Outdoor-Aktivitäten für Einschränkungen sorgen. Wanderer und Urlauber sollten sich darauf einstellen, dass die Tramuntana das Klima in den kommenden Tagen prägen wird – und dabei nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Stimmung spürbar abkühlt.