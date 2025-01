Kriminelle haben in der vergangenen Nacht mehrere Autoscheiben in der Straße Maria Antonia Salvà im Ortsteil Arenal von Llucmajor auf Mallorca zerstört. Eine der Fahrzeugbesitzer erklärte gegenüber der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora: "Um 7.30 Uhr morgens wurde ich alarmiert. Ich kam von zu Hause herunter und fand das 'kleine Geschenk' vor!" Glücklicherweise befanden sich noch alle ihre Wertgegenstände in dem Auto.

So wie der Nachbarin erging es an Samstagmorgen vielen Anwohnern der Straße. Die Geschädigten werden den Vorfall bei der Guardia Civil melden. Die Bürger der Gegend fordern mehr Polizeipräsenz in der Nacht, da sich ähnliche Vorfälle in den zurückliegenden Wochen in anderen Teilen von Arenal, sowohl in Llucmajor als auch in Palma, ereignet haben.

Es sei daran erinnert, dass die Nationalpolizei in den zurückliegenden Wochen mehrere Jugendliche wegen dieses kriminellen Verhaltens verhaftet hat. In den vergangenen Tagen sorgten außerdem gleich zwei andere Ereignisse für Aufsehen in Arenal: Erst entdeckten am Donnerstag Passanten den Kadaver einer Ziege am Ballermann-Strand und alarmierten die Lokalpolizei. Am Freitag dann sichteten Strandgänger in der Nähe eine auf dem Meer treibende Leiche. Bisher wurde der Körper noch nicht identifiziert.

Die Zone Arenal im Osten von Palma wird durch den Strom Jueus geteilt. Im größeren, nördlichen Teil, der verwalterisch zur Balearen-Hautstadt gehört, befindet sich die Playa de Palma und der sogenannte "Ballermann". Im kleineren, südlichen Teil, der von der Gemeinde Llucmajor verwaltet wird, geht es geordneter zu.